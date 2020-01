Nel TTG del 15 gennaio 2020 SAP, Datalogic, Nielsen e Regas

TTG 15 GENNAIO 2020 – IN QUESTA EDIZIONE:

Nel TTG del 15 gennaio 2020 SAP spiega quali sono stati i suoi pillar per il 2020, Datalogic illustra la strategia per il nuovo anno e Nielsen ci porta nel negozio del futuro.

Per finire, Regas presenta le sue soluzioni innovative per la distribuzione del gas naturale.