Avnet Abacus a embedded world 2020

Avnet Abacus si troverà, insieme alle altre business unit Avnet EMEA, nel grande spazio espositivo di 689m², nella Hall 3A, Stand 221, dei padiglioni della Messe Nuremberg, in Germania, dal 25 al 27 febbraio 2020

Avnet Abacus, distributore di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e divisione Europea di Avnet, sarà presente alla manifestazione embedded world di quest’anno.

Avnet Abacus si troverà, insieme alle altre business unit Avnet EMEA, nel grande spazio espositivo di 689m², nella Hall 3A, Stand 221, dei padiglioni della Messe Nuremberg, in Germania, dal 25 al 27 febbraio 2020.

Fra le tecnologie all’avanguardia che Avnet Abacus presenterà si segnalano: connettori industriali e ad alta velocità per il mondo IIoT; soluzioni per l’accumulo di energia, come ad esempio le batterie ricaricabili per applicazioni medicali e IoT; tecnologie di potenza tra cui moduli point-of-load miniaturizzati per processori multi-core e FPGA; sensori di moto, pressione, movimento e posizione per la building automation e per le applicazioni di monitoraggio da remoto; tecnologie di connessione wireless per 5G, NB-IoT, LPWAN e Bluetooth.

On-show anche un’ampia gamma di innovativi dispositivi passivi per la conversione di potenza e applicazioni RF.