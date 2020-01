NEC lancia un nuovo desktop display 4K da 31 pollici

Il monitor top di gamma MultiSync PA311D di NEC è ricco di funzionalità e garantisce accuratezza e flessibilità nelle applicazioni colour-critical

NEC Display Solutions Europe ha lanciato il suo display desktop professionale top di gamma della serie PA. Il nuovo monitor MultiSync PA311D ha un pannello IPS da 31 pollici che offre maggiore fedeltà dei colori e risoluzione 4K effettiva (4096×2160). E’ ideale per il settore del graphic design, fotografia e video editing, applicazioni in cui la qualità dell’immagine e l’accuratezza del colore sono cruciali.

Il display garantisce qualità delle immagini senza compromessi, HDR ed una riproduzione del colore sempre affidabile grazie al suo pannello IPS a 10 bit ed un ampio gamut in grado di coprire tutte la gamme di colore professionali (sRGB, Adobe RGB and DCI-P3) oltre che le gamme colore video standard (Rec. 709, Rec. 2100).

Il monitor MultiSync PA311D supporta gli standard HLG e PQ HDR ed include un processore di calibrazione proprietario chiamato NEC SpectraView IITM Engine. Grazie al sensore di luce ambientale, sempre in funzione, il monitor garantisce stabilità di colore e luminosità per tutta la vita del display ed una modalità a bassa latenza per la riproduzione di video in tempo reale. Inoltre le funzioni Picture in Picture, Picture by Picture ed il profilo ICC supportano workflow semplificati per applicazioni color-critical.

Il monitor PA311D offre anche connettività USB-C e capacità di ricarica a 65W. Assieme all’USB-C, offre il massimo della connettività con due DisplayPort 1.2 e due HDMI, oltre che un hub USB 3.1.

“Il MultiSync PA311D sarà il monitor top di gamma della nostra serie di desktop professionali PA” spiega Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division. “Chiarezza e qualità dell’immagine sono fondamentali nei mercati focalizzati su estetica e design, dove un errore comporterebbe tempi, e quindi costi, di ridefinizione molto dispendiosi. Con questo nuovo display, siamo in grado di offrire l’accuratezza e l’affidabilità richieste dal mercato.”

Il desktop PA311D è predisposto per la tecnologia opzionale touch integrata e viene fornito con uno stand regolabile in altezza di 150 mm con la possibilità di rotazione laterale, per consentire una postazione di lavoro perfettamente ergonomica. E’ disponibile anche la palpebra opzionale HD2PA31.