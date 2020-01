Il nuovo dispositivo sigillabile distribuito da RS offre un funzionamento affidabile in un’ampia gamma di ambienti ostili

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha annunciato la disponibilità di un nuovo connettore a fibra ottica recentemente lanciato dal produttore di connettori e componenti Bulgin.

Specificamente progettato e realizzato per l’uso in ambienti ostili, il connettore LC duplex in fibra della serie 6000 ha un grado di protezione IP69K e IP68, assicurando elevati livelli di protezione contro la penetrazione di sporco e acqua. Se necessario, può essere completamente immerso per un massimo di due settimane a una profondità di 10 m.

I connettori sono compatibili con le interfacce LC standard del settore secondo IEC 61754-20. Inoltre, il cavo di qualità Mil-Tac assicura che il connettore sia adatto a qualsiasi tipo di ambiente ostile in cui possa essere necessario l’impiego e il recupero per il riutilizzo. I connettori della serie 6000 sono, infatti, in grado di funzionare in un campo di temperatura da -25 a +70 ºC e, per applicazioni marine, soddisfano i requisiti della norma EN 60068-2-52 per nebbie saline (cicliche) con livello di gravità marina 1.

Caratterizzati da una sicura connessione twist-lock a 30°, i nuovi connettori offrono un accoppiamento meccanico durevole, forte e affidabile. Il robusto alloggiamento è realizzato in plastica termoresistente e misura 32 mm di diametro con una lunghezza massima di 78,4 mm.

Il connettore duplex LC della serie 6000 è ideale per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui trasmissioni televisive all’aperto, FTTX (Fibre To The X), ingegneria della sala server, ingegneria civile, aeronautica e ferroviaria. Con una perdita di segnale estremamente bassa che in media è <0,1 dB e non supera mai 0,2 dB, i connettori offrono elevate prestazioni e affidabilità, indipendentemente dall’ambiente applicativo.

Un’ulteriore connessione in fibra ottica è inclusa per applicazioni in cui sono necessari cavi di trasmissione e ricezione separati. Rispetto a un cavo e a un connettore in fibra ottica simplex, la fibra di vetro aggiuntiva sul cavo duplex può essere utilizzata anche come percorso dati ridondante in applicazioni mission-critical, o per raddoppiare le capacità di trasmissione dati dove è richiesta la massima portata.

Il connettore è offerto da RS nelle regioni EMEA e Asia Pacifico sia con cavi patch preassemblati sia con kit di montaggio per la terminazione sul campo. Sono disponibili anche kit per connettori in linea e da pannello al fine di costruire il connettore sigillato per ambienti ostili intorno a un’interfaccia duplex LC standard.