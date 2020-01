Secondo il report, a questo risultato ha contribuito la scelta di Fujitsu di puntare su un modello channel-first, il livello di supporto tecnico offerto, la facilità con cui è possibile avere relazioni di business con la società e l’organizzazione di eventi di training tecnologici

Per il terzo anno consecutivo Canalys, società specializzata in analisi sul canale, ha inserito il SELECT Partner Program di Fujitsu nel segmento “Champions” della sua Canalys Leadership Matrix; il report conferma come, per i partner di canale, Fujitsu sia considerata tra i migliori vendor tecnologici con i quali lavorare per la qualità del supporto tecnico offerto e la facilità con cui fare business.

I meriti di Fujitsu

In particolare, a Fujitsu viene riconosciuto di aver apportato nuovi miglioramenti ai processi del canale allo scopo di promuovere la semplicità e la facilità delle relazioni di business, di aver investito a favore dei modelli di business e della redditività dei partner, e di essere riuscito a mantenere o accrescere la quota di fatturato generata attraverso i partner.

Un risultato eccezionale

Aver ottenuto per il terzo anno consecutivo il titolo di “Champion” è un risultato che la stessa Canalys ha definito “eccezionale” dal momento che richiede di migliorare di un anno in anno punteggi ottenuti dai partner e di incrementare ulteriormente gli investimenti a favore del canale.

Il conseguimento dello status di “Champion” richiede un modello di business che generi la maggior parte del fatturato attraverso i partner col supporto di un approccio alle vendite orientato al canale.

Canalys ha elogiato la recente decisione con la quale Fujitsu si è spostata verso una strategia di tipo partner-led all’interno di un significativo numero di Paesi dell’area EMEA sottolineando la qualità della comunicazione con il canale e i reiterati investimenti.

Secondo Canalys, un elemento che ha riscosso un particolare successo presso i partner sono i training tecnologici TechCommunity organizzati per loro da Fujitsu. I vendor hanno inoltre assegnato i massimi punteggi a Fujitsu per il supporto tecnico fornito al canale e per la facilità delle relazioni di business.

Fernanda Catarino, Head of Channel Business Development Europe di Fujitsu, ha commentato: “Quest’anno per Fujitsu è stato un anno di profondi cambiamenti, essendo passati in numerosi Paesi europei a un modello channel-first. Questa decisione ha dato ai nostri partner la possibilità di cogliere nuove opportunità di business, di adottare nuove tecnologie e offrire nuovo valore ai loro clienti. Abbiamo lavorato duramente per fare in modo che il SELECT Program possa continuare a garantire il supporto e la formazione di cui i partner hanno bisogno per trasformare i loro modelli di business. Il fatto che i partner di canale ci abbiano riconosciuto punteggi tanto elevati in aree quali la facilità delle relazioni di business e del supporto tecnico significa molto per noi”.