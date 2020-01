Zyxel firma il nuovo firewall VPN1000

Con il firewall VPN1000 di Zyxel, MSP e VAR hanno accesso ad un’unica soluzione completa per gestire tutte le esigenze di distribuzione e la scalabilità di piccole e grandi aziende

Zyxel presenta il nuovo modello di firewall VPN VPN1000. La soluzione di sicurezza all-in-one consente agli utenti di piccole e medie imprese di accedere e trasferire le informazioni in modo sicuro attraverso più sedi o cloud ibridi con facilità.

Con la continua crescita delle minacce informatiche, le PMI sono chiamate ad avere un elevato sistema di sicurezza, soprattutto nei casi in cui devono dare comunicazioni e protezione a più filiali. Il firewall VPN1000 di Zyxel risolve questo problema con una soluzione di sicurezza totale che offre connettività, la feature SD-WAN e altre funzionalità di sicurezza facili da implementare.

Supportando tutti i principali tipi di connessione VPN, l’ultima nata della famiglia VPN gestisce IPSec, L2TP, SSL & TLS e PPTP, nonché topologie site-to-site e client-to-site. Sia che un’azienda debba consentire a un dipendente di accedere alla rete aziendale da remoto o debba consentire a più team delle filiali di condividere report con la sede centrale, può essere certa che i dati saranno sempre criptati e trasmessi in modo sicuro attraverso la rete.

La potenza delle prestazioni di connettività SD-WAN

Il firewall VPN1000 viene fornita in bundle con una licenza SD-WAN di un anno. Ciò significa che le aziende possono accedere sia in modalità standalone che in modalità Nebula Orchestrator (SD-WAN).

Mentre alcune soluzioni SD-WAN utilizzano sistemi di load balancers per ottimizzare le prestazioni di connettività – dove gli utenti devono configurare ripetutamente i firewall uno per uno – i prodotti Zyxel SD-WAN sfruttano una funzione di controllo centralizzata.

In questo modo, gli utenti possono dirigere in modo sicuro e intelligente il traffico attraverso la WAN e aumentare le prestazioni delle applicazioni, ottenendo una migliore esperienza utente, una maggiore produttività aziendale e una riduzione dei costi IT.

Dodici mesi di servizi di sicurezza gratuiti

Oltre a fornire solide funzionalità VPN e SD-WAN, il firewall VPN1000 offre una sicurezza di rete aziendale facile da implementare, che comprende un firewall con content filtering, un servizio di sicurezza in abbonamento completamente integrato con URL filtering, HTTPS domain filtering e safe search. Il firewall vede anche integrato il servizio GeoEnforcer di Zyxel, che identifica l’origine geografica del traffico IP.

È incluso anche il supporto per il cloud ibrido, e il gateway validato offre una configurazione semplice e facile alle aziende che vogliono connettersi a infrastrutture cloud pubbliche, come AWS VPC o Microsoft Azure.

Il firewall VPN1000 sarà disponibile in distribuzione da febbraio 2020.