Canon è Official Printing and Imaging Provider all’Expo 2020 Dubai

Come unico fornitore, la società porterà negli Emirati Arabi Uniti l’esperienza nel mondo dell’imaging nella prossima Esposizione Universale



Expo 2020 Dubai e Canon hanno siglato un accordo per supportare molte attività del “The Greatest Show”, che prenderà avvio il 20 ottobre 2020 con l’inaugurazione dell’Expo 2020 Dubai, la prima Esposizione Universale che si svolgerà in un Paese arabo.

Canon è, infatti, stata nominata fornitore ufficiale per i servizi di stampa e imaging di Expo 2020 Dubai: l’evento potrà contare sull’esperienza della società in ambito stampa e imaging durante tutti i sei mesi di celebrazione.

Canon fornirà servizi di stampa gestita (MPS), dimostrazioni di stampa professionali come stampe d’arte e souvenir, oltre alla produzione degli accrediti e delle registrazioni in loco. Grazie all’expertise e alle conoscenze maturate in oltre 80 anni di attività nel mondo dell’imaging, Canon supporterà tutti i fotografi accreditati all’evento grazie al servizio Canon Professional Services (CPS), che sarà presente in diversi corner per il noleggio e la manutenzione dell’attrezzatura.

Come riferito in una nota ufficiale da Najeeb Mohammed Al-Ali, Direttore Esecutivo, Bureau Expo 2020 di Dubai: «Siamo lieti di poter offrire servizi di stampa e imaging ad alta risoluzione e semplici da utilizzare, a tutti gli attori coinvolti in Expo 2020 Dubai. Canon si unisce al nostro team di aziende che spingono i confini dell’innovazione e ci permettono di realizzare un’Esposizione Universale eccezionale».

Per Yuichi Ishizuka, Presidente e CEO di Canon Europe Middle East and Africa (EMEA): «Siamo orgogliosi di essere stati nominati fornitore ufficiale in occasione dell’evento Expo 2020 Dubai. È la prima volta in assoluto che Expo si rivolge a un unico fornitore per tutti i servizi di imaging e stampa. Contribuire alla buona riuscita di Expo 2020 è un’opportunità speciale per noi e ci consentirà di mostrare tutte le nostre tecnologie, dall’input all’output, con l’obiettivo di reimmaginare l’imaging e spingerci oltre i confini di ciò che credevano possibile».

Expo 2020 Dubai sarà il più grande evento mai tenuto nel mondo arabo e la prima Expo mondiale in Medio Oriente, Asia meridionale e Africa; nel corso di 173 giorni, dal 20 ottobre 2020 fino al 10 aprile 2021, l’evento accoglierà oltre 200 aziende partecipanti e vedrà 25 milioni di visitatori.