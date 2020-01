Il 2020 sarà l’anno dei dispositivi intelligenti?

reichelt elektronik regala sette consigli per una vita più sostenibile e… Smart

L’inizio di un nuovo anno è sempre il momento ideale per i buoni propositi e per realizzare nuovi progetti, ma soltanto il 30% di questi viene realmente portato a termine. Per contribuire ad accrescere questa percentuale e far si che gli obiettivi di inizio anno vengano mantenuti nel corso dei mesi, è necessario procedere passo dopo passo, creando le condizioni favorevoli e munendosi degli strumenti necessari.

Reichelt elektronik, distributori online di prodotti nel settore dell’elettronica e della tecnologia informatica, ha stilato una lista di sette consigli che potrebbero facilitare il raggiungimento dei vostri obiettivi.

L’approccio al fai-da-te

Per molti l’inverno è la stagione più attesa per effettuare ristrutturazioni e aumentare il comfort della propria casa. In questi casi, però, la luce è uno dei fattori spesso trascurati ma essenziale per garantire maggiore benessere a chi vi abita. Una giusta atmosfera può essere creata, ad esempio, tramite l’installazione di lampadine intelligenti che possono sostituire le – ormai poche – lampade alogene rimaste (vietate a partire dal 1° settembre 2018) e rappresentare il primo approccio ad una casa intelligente.

Grazie ad applicazioni dedicate, elementi come la temperatura del colore e la luminosità diventano regolabili in base all’orario e all’umore, a prescindere dal luogo in cui ci si trovi.

Illuminazione intelligente V-TAC E27

– compatibile con Alexa e Google Home

– dimmerabile e con temperatura del colore regolabile

Imparare qualcosa di nuovo

Che si tratti di imparare nuove lingue, nuovi hobby o nuovi sport, l’apprendimento permanente è un bisogno fondamentale e di primaria importanza per lo sviluppo personale e professionale dell’individuo.

A questo proposito, se avete in programma di entrare nell’affascinante mondo dell’elettronica o dell’informatica, l’acquisto di un computer a scheda singola potrebbe essere un buon punto di partenza per creare un ambiente iper-connesso caratterizzato da elementi come Smart Mirror, alimentatori automatici per animali domestici e Smart Home, ricreando così una vasta gamma di progetti a qualsiasi livello di difficoltà.

La scheda di sviluppo più in uso è la Raspberry Pi. Per i principianti è possibile interagire con la grande comunità online che, grazie a internet, mette a disposizione istruzioni per la costruzione di progetti di qualsiasi livello. Con un bundle si ottengono gli accessori necessari per iniziare subito.

Raspberry Bundle

– Versatile (per droni fai da te, console di gioco, applicazioni per la casa intelligente, ecc.)

– Progetti per ogni livello di difficoltà

Uno stile di vita eco-friendly

Una maggiore tutela dell’ambiente è uno dei principali buoni propositi per la maggior parte delle persone, una tendenza destinata a rafforzarsi ulteriormente anche a seguito dell’attuale dibattito politico e sociale in atto.

Spesso, anche piccoli accorgimenti come lo spegnimento delle luci inutilizzate o di altri dispositivi elettronici possono rappresentare un grande passo avanti. Con l’installazione di termostati intelligenti, installabili anche senza l’ausilio di personale specializzato, si può tuttavia risparmiare ulteriore energia. Impostando i programmi di riscaldamento direttamente dall’applicazione, il riscaldamento può essere adattato in base alle proprie esigenze, per un risparmio energetico notevole.

CC-RT-N-EQ Eqiva

– Compatibile con i comuni produttori di valvole

– Protezione contro i danni grazie alla protezione antigelo automatica

Per coloro che sono soliti effettuare molte stampe a casa propria, è bene optare per modelli a risparmio energetico. Alcuni produttori, ad esempio, offrono cartucce per stampanti ricaricabili, che contribuiscono ad una minore produzione di rifiuti. Inoltre, l’acquisto di cartucce ricaricabili in confezioni di grande formato è ancora più economico rispetto all’acquisto di componenti singole.

Epson EcoTank ET-M1100

– Facile ricarica della cartuccia, inchiostro ad alto rendimento

– Funzionamento economico ed efficiente dal punto di vista energetico

Uno stile di vita sano

Un’alimentazione sana, più tempo libero e attività fisica sono elementi spesso trascurati durante la vita quotidiana, ma rientrano spesso anch’essi tra i buoni propositi per il nuovo anno.

Per adottare abitudini più sane e misurare i progressi nel lungo termine, è utile tenere sotto controllo parametri come la frequenza cardiaca, il numero di passi e la durata dell’esercizio. Gli smart watch possono fornire un grande aiuto in questo senso. All’interno dell’applicazione, l’utente può così visualizzare la cronologia di tutti i valori nel tempo. Alcuni di questi dispositivi permettono anche di visualizzare le notifiche delle chiamate e dei messaggi in arrivo.

Xiaomi Mi Band 2

– Resistente all’acqua

– Visualizzazione di data, ora, misurazione della frequenza cardiaca, passi, distanza, calorie, notifica delle chiamate in arrivo e di messaggi

Oltre allo sport e ad un’alimentazione più sana, la qualità dell’aria interna contribuisce in modo significativo al nostro benessere: infatti, quando il valore della CO2 in ambienti chiusi è troppo alto, è possibile accusare mal di testa e vertigini e, nel lungo termine, anche malattie respiratorie.

Inoltre, è importante sapere che, mentre l’inquinamento dell’aria esterna è dovuto ai fumi di scarico, soprattutto nelle città, l’aria interna può essere fino a cinque volte più inquinata. In questo caso, è utile avvalersi di un monitor dell’aria per ambienti interni, in grado di rilevare il valore della CO2 e di altri agenti inquinanti, mandando una notifica quando è il momento di ventilare.

Airthings WAVE Mini

– Misurazione dei valori chimici (COV), temperatura e umidità per un clima interno ottimale

– Display a colori per la qualità dell’aria interna

Siete pronti?

Una volta poste le basi e perfezionata l’attrezzatura, rimane soltanto una cosa: fissate i vostri obiettivi in modo realistico e non mollate, nemmeno quando la situazione si complica. A volte anche una cassetta degli attrezzi ben attrezzata può dare una nuova spinta motivazionale e in reichelt siamo sempre pronti per nuovi progetti.

Cassetta degli attrezzi MAN 29075

– include tutti gli strumenti necessari per la casa

– è in una pratica valigetta mobile