Maverick è ad ISE 2020 la sua “visual edge of platform”

Lo stand di Maverick AV Solutions a ISE 2020 esplorerà i nuovi trend delle sale riunioni, ovvero “Bring, Join e Select”

Maverick AV Solutions, divisione specializzata in soluzioni audiovideo di Tech Data, presenterà all’ISE 2020 dall’ 11 al 14 febbraio 2020 presso il Maverick Tiki bar le tecnologie e i software più innovativi in ambito smart meeting e smart signage.

Lo stand presenterà un nuovo concept che esplorerà i nuovi trend delle sale riunioni, ovvero “Bring, Join e Select”. Questo viaggio mostrerà agli utenti soluzioni tecnologiche progettate per accedere senza problemi alle piattaforme di videoconferenza, tra cui Microsoft Teams, Google Meet e Zoom. Proponendo l’intuitiva sala riunioni “walk up and use”, il team Maverick presenterà anche le best practice in ambito smart meeting e nella progettazione di sistemi per lo spazio di lavoro del futuro.

Daniele Pagni, BU Manager di Maverick AV Solutions, spiega: “Il 2020 vedrà un’esplosione nelle comunicazioni aziendali, agevolata dall’energia proveniente dal mercato del digital signage. Il nostro settore sta attraversando un periodo di importante cambiamento e questo creerà nuove pressioni, quindi il nostro obiettivo per il 2020 sarà di aiutare i nostri integrator ad adattare i propri modelli di business per sfruttare appieno l’arrivo di queste nuove opportunità sul mercato senza precedenti”.

All’interno dello stand verranno presentate le soluzioni dei principali leader di mercato tra cui Microsoft, Barco, Sharp, NEC, Lenovo, Avocor e Logitech, consentendo ai visitatori di intraprendere un viaggio attraverso il futuro degli spazi meeting e della comunicazione aziendale.

A queste soluzioni verrà anche affiancata la proposta di accessori Vision di Maverick, con nuove soluzioni 2020 tra cui i carrelli da pavimento e motorizzati, oltre ad altri miglioramenti sui prodotti esistenti, come l’aggiornamento della gamma TechConnect.