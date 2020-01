Il white paper “Time To Do More” di Panasonic aiuta i buyer di dispositivi mobili a individuare i device migliori per la forza lavoro che opera sul campo

Panasonic annuncia la pubblicazione del white paper “Time To Do More” (scaricabile qui), volto ad aiutare i buyer IT a scegliere dispositivi mobili che possano migliorare l’efficacia e l’efficienza della forza lavoro operante sul campo.

“Quando si tratta di lavoro mobile, un device non può adattarsi a tutti,” spiega Jan Kaempfer, General Manager of Marketing di Mobile Solutions Business Division – Europe. “Esistono una moltitudine di lavoratori sul campo che svolgono un gran numero di compiti in condizioni ambientali diverse e sfidanti. La chiave per aiutare i lavoratori a trovare il tempo per fare di più è realizzare dei dispositivi che si adattino alle loro necessità, con un design ergonomico e funzionale per aiutarli a raggiungere il loro obiettivo più velocemente”.

Il white paper Time To Do More identifica gli elementi essenziali che i buyer dovrebbero considerare al momento di individuare le soluzioni di cui la loro forza lavoro ha bisogno, e che la potrebbe aiutare a trovare il tempo per fare di più.

Tra questi:

Affidabilità

I tassi medi di guasto sono un fattore molto importante da considerare: la media del comparto è del 18%1, con un conseguente tempo di fermo del dispositivo che, comprese le riparazioni, ha un costo medio di circa 2.800€.

Applicazioni integrate

Come le funzionalità integrate, tra cui lettore barcode e fotocamere termiche, possono aumentare la produttività.

Schermi visibili alla luce del sole

Scegliere il giusto schermo, ad esempio per leggere alla luce diretta del sole, può ridurre i tempi medi di lettura fino al 25%.

Design ergonomico

Un design specializzato può aumentare il rendimento. Ad esempio, i tasti per l’attivazione dello scanner posti su entrambi i lati di un dispositivo possono incrementare l’efficienza fino al 13%.

Il white paper realizzato da Panasonic fornisce anche esempi utili, relativi a come aziende europee appartenenti a settori industriali differenti stanno utilizzano i dispositivi mobili rugged per migliorare efficienza e produttività.

“Questo documento aiuterà i buyer di dispositivi mobili a concentrarsi su ergonomia, design, funzionalità e supporto, in modo da poter fornire loro un device che possa operare in armonia con la loro forza lavoro,” prosegue Kaempfer. “Un dispositivo che sia intuitivo, veloce, efficace e duraturo, e che faccia risparmiare tempo ai lavoratori per concentrarsi sulle cose davvero importanti. Più tempo per pensare, per innovare, imparare e insegnare; più tempo per creare o semplicemente per passare del tempo con famiglia e amici”.