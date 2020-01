Aruba è VMware Cloud Verified

Aruba, azienda specializzata nei servizi di cloud, data center, web hosting, email, posta elettronica, PEC e registrazione domini, è stata certificata “Partner VMware Cloud Verified”. “I partner che sono VMware Cloud Verified forniscono alle organizzazioni tecnologie VMware Cloud complete e avanzate, insieme all’interoperabilità tra i vari cloud per offrire un maggiore valore ai loro clienti”, […]

Aruba, azienda specializzata nei servizi di cloud, data center, web hosting, email, posta elettronica, PEC e registrazione domini, è stata certificata “Partner VMware Cloud Verified”.

“I partner che sono VMware Cloud Verified forniscono alle organizzazioni tecnologie VMware Cloud complete e avanzate, insieme all’interoperabilità tra i vari cloud per offrire un maggiore valore ai loro clienti”, ha dichiarato Hervé Renault, Senior Director, VMware Cloud Provider Business, EMEA, VMware. “I servizi Cloud Verified forniti dai Cloud Provider VMware sono in grado di garantire l’efficienza, l’agilità e l’affidabilità insite nel cloud computing. Siamo felici di supportare Aruba, che offre alle organizzazioni un percorso semplice e flessibile verso il cloud”.

Il badge Cloud Verified certifica che Aruba offre un servizio che si aggiunge alla completa infrastruttura VMware Cloud. Attraverso i servizi dei partner Cloud Verified, i clienti ottengono l’accesso all’intera serie di funzionalità dell’infrastruttura cloud VMware, tra cui l’integrazione e l’interoperabilità, l’ottimizzazione dei costi e la flessibilità.

“Il nostro obiettivo è di costruire le soluzioni più adatte e su misura per le aziende che si affidano ai nostri servizi” ha commentato Lorenzo Giuntini, CTO di Aruba. “I riscontri ottenuti ad oggi sono stati molto positivi e ne condividiamo il merito anche con i nostri partner, che ci aiutano a garantire un servizio eccellente. Tra questi, VMware è uno dei nostri partner storici, motivo per cui siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, un sigillo di garanzia per le tecnologie che utilizziamo per i clienti e che ci conferma che stiamo andando nella giusta direzione in termini di innovazione”.