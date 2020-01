La tecnologia PRO AV di Netgear a ISE 2020

Netgear a ISE mostrerà nuovi switch e funzionalità innovative per semplificare ulteriormente il passaggio a soluzioni audio video over IP ed eliminare la complessità dovuta all’impiego della tecnologia AV

NETGEAR, azienda specializzata nel connettere le persone a internet, parteciperà a ISE 2020: la manifestazione dedicata al mondo audio video che si terrà ad Amsterdam dall’11 al 14 febbraio 2020.

Un team di esperti accoglierà i visitatori per accompagnarli alla scoperta delle soluzioni audio/video over IP che comprendono anche alcune novità come i nuovi switch 100G e 10G e le innovative funzionalità come Netgear IGMP PlusTM.

Gli ingegneri del team ProAV di Netgear a ISE forniranno anche un supporto concreto per tutti coloro che vogliono sapere come progettare una rete AV over IP, quali sono i vantaggi in termini di flessibilità e scalabilità rispetto a una rete tradizionale di switch a matrice e comprendere il protocollo IGMP Multicast per configurare facilmente una rete per sistemi complessi AV over IP.

Il mercato dell’AV over IP è un mercato in rapida crescita e Netgear è uno degli esperti più affidabili del settore grazie non solo all’innovazione dei propri prodotti ma anche e soprattutto per il supporto offerto ai propri clienti, sia nella fase di progettazione che di installazione.

Recentemente, Netgear, ha infatti creato il primo centro di supporto tecnico ProAV: un punto di riferimento concreto per i professionisti che, per lo svolgimento ottimale delle proprie attività, necessitano di assistenza nella progettazione dell’infrastruttura di rete, formazione e supporto all’installazione (pre e post vendita, training, scrittura di white paper e best practice).