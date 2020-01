AD Consulting è “Partner del mese” 2020 dall’Academy Azure

Il premio è riservato alle eccellenze tra i Partner Microsoft nell’ambito dei tre principali workload cloud

AD Consulting, azienda specializzata in Servizi di Consulenza, System Integration, Management Services e progettazione di soluzioni e servizi per la Digital Transformation, ha ricevuto un importante riconoscimento da Microsoft come miglior partner del mese nell’ambito del programma Azure Academy.

Il premio è stato consegnato durante l’incontro con i partner italiani organizzato da Microsoft per Azure Academy, un percorso di formazione dedicato agli operatori di canale per potenziare le loro competenze.

Quando la formazione dà i suoi frutti

Grazie alle tante certificazioni ottenute, AD Consulting ha sviluppato solide competenze su Azure che le consentono di proporre ai propri clienti un set di servizi cloud in continua espansione per affrontare le tematiche della digital transformation.

Grazie ad Azure è possibile infatti creare, gestire e distribuire applicazioni su una rete globale anche di dimensioni elevate, offrendo la possibilità alle aziende di usare i propri strumenti e framework preferiti.

Come riferito in una nota ufficiale da Luca Taboni (nella foto), Delivery Operations Manager di AD Consulting: «Questo premio rappresenta un traguardo a seguito dell’investimento di AD Consulting sul mondo Azure e non solo, che ci ha consentito di raggiungere obiettivi di crescita molto forti su tutte le soluzioni cloud Microsoft. È naturalmente anche uno stimolo a proseguire con gli investimenti per rispondere alle esigenze dei nostri clienti che in questa fase di trasformazione del modo di lavorare cercano affidabilità, sicurezza e riduzione dei costi di gestione».