Riello UPS Multi Power per i data center ad alta densità

L’innovativa soluzione modulare perfetta per gli ambienti critici si amplia con le nuove potenze da 15 e 25 kW in 2U

Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, produttore di gruppi statici di continuità, inverter fotovoltaici e sistemi di Energy Storage, presenta un importante ampliamento della gamma Multi Power (MPW), la famiglia di UPS modulari allo stato dell’arte per data center e applicazioni critiche.

I nuovi modelli MPX hanno potenze da 15 a 75 kW e da 25 a 125 kW ed è possibile mettere in parallelo fino a quattro Cabinet completi espandendo ulteriormente la disponibilità rispettivamente da 75 a 300 kW e da 125 a 500 kW.

L’aggiunta della serie MPX al portfolio esistente rende la soluzione modulare Multi Power Riello UPS ancora più flessibile e completa: le due nuove unità possono soddisfare tutte le esigenze per applicazioni critiche limitate in potenza, garantendo comunque espandibilità nel tempo. Il ridotto ingombro del Power Cabinet (armadio composto da soli moduli di potenza) e la compattezza del sistema Combo Cabinet (armadio combinato composto da moduli di potenza e stringhe di batteria) sono la giusta risposta alle moderne esigenze di protezione per applicazioni IOT e conseguente necessità di implementare sistemi di EDGE computing e Micro Data Center, i.e. applicazioni distribuite limitate in potenza massima, orientate a ridurre il livello di latenza, migliorando la connettività di rete per il trasferimento e l’elaborazione dei dati, che richiedono, in ogni caso, un’elevata flessibilità d’installazione e protezione dell’alimentazione.

Pensata per garantire continuità e qualità dell’alimentazione di data center e ambienti critici, la gamma Multi Power Riello UPS fa dell’efficienza energetica, modularità e flessibilità di configurazione del sistema, i suoi punti di forza: permette a progettisti e installatori di fare un dimensionamento iniziale dell’UPS per far fronte alle esigenze del momento, facendolo crescere successivamente in funzione delle reali necessità (approccio “Buy as you grow”, acquistare secondo esigenze di espansione) e ottimizzando così i costi di investimento iniziale (TCO – Total Cost of Ownership).

L’utente finale può facilmente aumentare la potenza, il livello di ridondanza e l’autonomia della batteria semplicemente aggiungendo ulteriori Power Module (PM) e Battery Unit (BU), in questo modo il sistema è completamente scalabile. Le configurazioni disponibili per gli armadi sono cinque: Power Cabinet nei modelli PWC e PWC X, Combo Cabinet nei modelli CBC e CBC X e Battery Cabinet.

Per esempio, nel caso di applicazioni critiche per piccole e medie imprese, è possibile optare per una combinazione bilanciata a ingombro ridotto e massima densità di potenza con l’utilizzo dei Combo Cabinet.

I Power Cabinet possono ospitare Power Module da 15 Kw e 25 kW (modelli MPX) o 42 Kw (modelli MPW). I Multi Power Riello UPS possono svilupparsi sia in verticale che in orizzontale – fino ad arrivare a una potenza massima di 1176 kW (inclusa la ridondanza); anche i Battery Cabinet possono contenere multipli di 4 Battery Unit, fino ad arrivare a un massimo di 36 unità in un singolo armadio e un massimo di 10 Battery Cabinet collegati in parallelo.

Le caratteristiche di modularità Plug&Play e Hot-Swap (sostituzione a caldo) semplificano qualsiasi processo di espansione o manutenzione del sistema.

Il principio dei moduli sostituibili a caldo è ulteriormente esteso a tutti gli elementi principali del sistema, rendendo così semplice la sostituzione di parti danneggiate o non funzionanti; inoltre, tutti i moduli di potenza e i componenti critici sono facilmente accessibili dalla parte anteriore dell’UPS.

Un altro punto di forza della gamma Multi Power è il basso inquinamento armonico in ingresso, con un fattore di potenza in entrata quasi unitario e un intervallo operativo della tensione di ingresso estremamente ampio (+20 / -40%), che semplifica i requisiti richiesti per l’alimentazione a monte in fase di installazione dell’UPS.

Tecnologia avanzata, componenti unici

Nella progettazione dei Power Module MPW e MPX si è scelto di utilizzare componenti di alimentazione affidabili e all’avanguardia, di usufruire di tecnologie di controllo innovative e di collaborare direttamente con i produttori di componenti durante la fase della loro progettazione al fine di garantire elevate prestazioni e massima disponibilità di energia e potenza.

Per aumentare le prestazioni complessive gli ingegneri di ricerca e sviluppo di Riello UPS hanno scelto di progettare in modo specifico determinati componenti di potenza come il modulo ad IGBT e i vari stadi a esso collegati, al fine di estendere il tempo medio tra guasti (MTBF – Mean Time Between Failures).

Inoltre, tutti i moduli del sistema sono stati progettati con filosofia di “connessione scheda a scheda”, grazie al quale le distanze di interconnessione di alimentazione tra schede, moduli e vari stadi, sono dirette o ridotte al minimo, riducendo, la presenza di cablaggi e di conseguenza, le perdite dovute a dissipazione di potenza.

Prestazioni eccezionali

Le avanzate tecnologie implementate sulla gamma Multi Power garantiscono: piena potenza nominale quando si opera alte temperature fino a 40°C; in modalità ON LINE a doppia conversione l’efficienza del sistema è molto elevata, superiore al 96.5%; con carichi solo al 20% la gamma raggiunge comunque rendimenti eccezionali e superiori al 95%. Performance così elevate garantiscono bassissime perdite a qualsiasi livello di carico, pur mantenendo una vera soluzione modulare che si adatta a qualsiasi cambiamento in termini di domanda di potenza.

Controlli multipli

La gamma Multi Power è stata sviluppata tenendo conto di concetti essenziali quali sicurezza operativa e prevenzione di guasti dovuti a problemi di comunicazione tra i componenti. I Power Module sono stati dotati di tre microprocessori, ciascuno con compiti specifici, e i Power Cabinet sono dotati di due microprocessori separati: uno per regolare le operazioni generali dell’UPS, e un altro per gestire la comunicazione con l’utente. Tre bus di comunicazione separati e dedicati gestiscono e trasmettono i dati fra le varie unità intelligenti all’interno dell’UPS.

In termini di monitoraggio e di controllo del sistema complessivo, tutte le temperature dei componenti principali sono continuamente sorvegliate. I Power Cabinet al loro interno posso avere fino a quattro sensori di temperatura per garantirne un funzionamento costante ed efficiente. I Power Module invece sono dotati di ventole a velocità controllata e sistema di monitoraggio continuo del funzionamento. I Combo Cabinet e i Battery Cabinet sono forniti con un interruttore della batteria con bobina di sgancio per la gestione dell’apertura dell’interruttore da remoto.

Tutte queste caratteristiche assicurano una facile espansione, funzionamento e manutenzione dell’UPS e una minimizzazione dei tempi di fermo, diminuendo il tempo medio di riparazione (MTTR) e rimuovendo ogni possibile rischio per la continuità di alimentazione.

Comunicazione avanzata

Gli utenti possono beneficiare dei diversi sistemi di comunicazione sviluppati appositamente per il personale IT, per i responsabili delle strutture e per i tecnici dell’assistenza. Il touchscreen LCD da 7″, gli slot di comunicazione, le schede relè e le porte di servizio dedicate assicurano che la configurazione, il controllo e il monitoraggio dell’UPS siano facili e compatibili con i diversi protocolli di comunicazione disponibili sul mercato.