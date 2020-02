Canon Italia si conferma Top Employers 2020

Per il secondo anno consecutivo Canon Italia è stata certificata da Top Employers Institute come Top Employer 2020

L’eccellenza delle practices di Risorse Umane sono valse a Canon Italia la certificazione di Top Employer 2020.

Conseguito per il secondo anno consecutivo, l’importante riconoscimento assegnato da Top Employers Institute sottolinea la volontà di Canon Italia di fornire ai propri collaboratori le migliori condizioni e opportunità di lavoro applicando best practices che mettono davvero le persone al centro.

Questa certificazione conferma anche l’impegno costante di Canon nello sviluppo professionale dei propri collaboratori garantendo l’ambiente, i processi e gli strumenti che permettano di apprendere e crescere nel rispetto delle attese, esigenze e caratteristiche di ciascuno.

In particolare un’efficace strategia di employer branding e attraction delle persone dal mercato esterno, un vero e proprio hub on line messo a disposizione di tutti i collaboratori per lo sviluppo della carriera, per la formazione e per la valutazione continua delle competenze e delle prestazioni, nonché l’introduzione di nuove modalità di lavoro volte a favorire la collaborazione tra colleghi e l’innovazione hanno permesso l’ottenimento della certificazione.

Il Programma di Certificazione Top Employers

Top Employers Institute, ente globale e indipendente di certificazione delle eccellenze in ambito Risorse Umane, analizza e valuta le aziende attraverso l’HR Best Practice Survey e attenti processi di analisi e audit.

Le aziende candidate devono raggiungere lo standard minimo richiesto da Top Employers Institute per ottenere la certificazione.

L’HR Best Practices Survey prevede un’analisi estesa e approfondita su 10 tematiche HR: Strategia dei Talenti, Pianificazione della Forza Lavoro, Talent Acquisition, On-boarding, Formazione e Sviluppo, Performance Management, Sviluppo della Leadership, Gestione delle Carriere e Successioni, Compensation & Benefit, Cultura.

Il Programma di certificazione Top Employers offre alle aziende certificate la possibilità di utilizzare il marchio di certificazione, di migliorare le proprie practices attraverso un confronto e uno scambio continuo con altre aziende leader e di migliorare e sviluppare continuamente le strategie e politiche di Risorse Umane.

Come riferito in una nota ufficiale da David Plink, CEO di Top Employers Institute: «Le aziende certificate Top Employers hanno dimostrato di poter offrire condizioni di lavoro eccellenti ai propri dipendenti e di sviluppare una strategia HR focalizzata sulla centralità delle persone. Queste aziende contribuiscono ad arricchire il mondo del lavoro con la loro eccezionale dedizione all’eccellenza delle risorse umane e per questo sono riconosciute come Employers of choice. Congratulazioni!».

Per Massimo Macarti, Amministratore Delegato di Canon Italia: «Essere nuovamente premiati come azienda Top Employer è motivo di grande orgoglio, oltre che un’ulteriore spinta per creare un ambiente di lavoro positivo e produttivo, stimolando la crescita professionale e personale di tutti noi. Lo spirito di collaborazione e la coesione che caratterizzano l’operato delle persone di Canon Italia ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi e continueremo a lavorare, insieme, verso nuovi obiettivi con particolare attenzione allo sviluppo delle nostre best practice che mettono al centro i giovani, l’inclusione e l’attenzione alla sostenibilità».