A San Valentino regala Toshiba

Con un hard disk Toshiba ogni storia è “Per Sempre” (o quasi)

Chi l’ha detto che l’Amore non è “Per Sempre”? Basta “salvarlo”. Toshiba Electronics Europe celebra San Valentino con tre hard disk perfetti per ogni tasca e coppia, ma soprattutto per chi crede nell’amore capace di sfidare tempo e “spazio”! Ogni momento e ogni ricordo resterà indimenticabile, custodito e protetto – a meno che non vogliate cancellarlo – grazie alla tecnologia Toshiba.

Canvio Alu

È l’hard disk dal “corpo” resistente e anima “raffinata”. Fino a 2TB[1] di spazio, in un case d’alluminio, assicurano protezione e affidabilità ad ogni foto, video o file importante. Il suo plus? Sensori d’urto integrati e tecnologia Ramp Loading ideale anche per gli amori più “burrascosi”!

Canvio Advance

Spazio, protezione e “velocità”. Questo e molto altro ancora è Canvio Advance. Grazie alla tecnologia USB 3.0. ogni momento speciale della vostra storia d’Amore sarà trasferito nell’hard disk alla velocità della luce, proprio come un colpo di fulmine e sarà al sicuro con il software Toshiba Storage Security (scaricabile gratuitamente). Per un amore senza segreti, tranne che per le password!

Canvio Premium

Per chi vive un amore consolidato e prezioso come le sue finiture in alluminio e i suoi bordi “a taglio di diamante”, Canvio Premium è la soluzione ideale. Ma anche funzionale, perché in fondo l’Amore – quello vero – è un gioco da ragazzi proprio come salvare ogni ricordo grazie al software Toshiba Storage Backup (scaricabile gratuitamente): sarà possibile impostare backup automatici a intervalli definiti dall’utente per salvare fino a 4TB!

Disponibile anche nella versione per Mac.