Un’anima software per Lan Service Group

Il system integrator piemontese punta sulla divisione ACKTEL dedicata allo sviluppo applicativo per offrire ai clienti progetti “custom”

Lan Service, system integrator attivo da 29 anni sul mercato, ha creato ACKTEL, una divisione dedicata completa di nuove figure professionali per “governare” la trasformazione digitale dei clienti attraverso lo sviluppo applicativo.

Nello specifico, Lan Service, che ha compiuto passi decisi in direzione del software, delle app e dello strato di gestione e orchestrazione dell’infrastruttura IT già nel 2006 acquisendo una società come ACKTEL, con un focus su consulenza, progettazione e realizzazione di soluzioni di e-business per il Web, ha deciso di imprimere una svolta nel proprio business.

Negli anni l’attività di ACKTEL è, infatti, cresciuta ed evoluta, allargando e maturando nel tempo competenze e abilità di sviluppo più ampie e critiche. Oggi Lan Service punta su ACKTEL per proporsi come “gestore” a 360° delle complessità aziendali e lo fa inserendo figure professionali specializzate nella gestione dei processi critici delle aziende.

Come riferito in una nota ufficiale da Marco Prosperi, Key Account Marketing Manager di Lan Service Group: «In questo nuovo decennio che si apre, Lan Service intende puntare sempre più sul software con una strategia unica, per guidare la trasformazione digitale delle imprese e, gestirne, tutta la complessità. La trasformazione di ACKTEL – che nel tempo è passata da web-agency tradizionale a società di consulenza, progettazione e realizzazione di applicativi custom – è perfettamente coerente con un mercato in cui il data center e le infrastrutture IT, con la rivoluzione cloud, hanno progressivamente diminuito la loro connotazione fisica in favore di uno strato di servizi applicativi capaci di orchestrare, gestire, amministrare moli crescenti di dati. Uno strato applicativo su cui ACKTEL, all’interno di Lan Service Group, sta investendo con decisione grazie a nuovi professionisti focalizzati proprio sullo sviluppo e il project management di applicativi capaci di gestire i processi vitali di una azienda e di sviluppare soluzioni personalizzate o integrare soluzioni di terze parti in un modello di business analogo a quello della system integration. Parliamo di applicazioni web based che Lan Service è in grado di costruire su misura della singola impresa».

Un’offerta a 360 gradi per soluzioni “su misura”



La conoscenza delle logiche di comunicazione e della gestione dei progetti Web, fin dai tempi in cui la Rete è nata, e la capacità di progettazione delle soluzioni Internet based, consentono oggi ad ACKTEL e Lan Service di essere pronti per la nuova domanda di mercato che la trasformazione digitale impone, con soluzioni enterprise, di business e di processo sia in cloud che on premise.

Tutto questo mantenendo la sua indole di “customizzatore” degli applicativi, e integrando contemporaneamente alle proprie soluzioni “su misura” anche applicativi di terze parti.

L’offerta di Lan Service, grazie ad ACKTEL, spazia dalla realizzazione di Intranet di comunicazione e servizio, di soluzioni per la gestione di qualità e audit, soluzioni CRM, sistemi documentali per la conservazione sostitutiva, applicativi di workflow e processi, sales force automation e servizi di consulenza applicativa in generale.

«Non abbiamo volutamente applicativi proprietari a catalogo – ha precisato Prosperi – ma li scriviamo e costruiamo ad hoc. Il cliente può oggi delegare a noi, alla nostra infrastruttura, al nostro Data Center distribuito e alla nostra sicurezza la gestione della sua innovazione. La parte complicata, il motore cloud e del Data Center, lo gestiamo noi».

Una doppia anima – system integration e sviluppo applicativi – che, oggi, è un vantaggio unico per le imprese.