Innovaphone e Poly: visione comune per un ambiente di lavoro moderno

Come già preannunciato lo scorso novembre, la partnership tecnologica punta a realizzare soluzioni di lavoro e di comunicazione complete e di alta qualità

Innovaphone AG, lo specialista di Sindelfingen per le soluzioni di lavoro e di comunicazione, ha annunciato la partnership tecnologica con Poly, azienda globale i cui prodotti permettono alle persone di comunicare e collaborare con la massima qualità.

Obiettivo comune: creare soluzioni complete e di alta qualità che rendano la comunicazione sul posto di lavoro ancora più comoda e priva di disturbi.

Come riferito in una nota ufficiale da Konstantin Kruse, Director International Sales di innovaphone AG: «Lavorare in team interdipartimentali, interaziendali e transnazionali comporta nuove esigenze in termini di esposizione a rumore e stress. Siamo molto soddisfatti dell’accordo di partnership che abbiamo concluso, che ci permetterà di fornire ai nostri clienti il miglior supporto possibile nella creazione di un ambiente di lavoro migliore, concentrato e a basso impatto. Con il suo ampio portafoglio nel campo delle soluzioni UC, video e audio ad alte prestazioni, Poly completa perfettamente la nostra piattaforma di lavoro e comunicazione myApps».

Con la soluzione video di Innovaphone myApps è, infatti, possibile creare conferenze audio o video ad hoc con sforzi e costi di implementazione ridotti.

A loro volta, le cuffie e le soluzioni video e audio di Poly sono completamente interoperabili con la soluzione myApps di innovaphone.

Da qui la constatazione di come Poly rappresenti il primo partner esterno di Innovaphone per prodotti SIP che consentono una soppressione del rumore intelligente e automatica e offrono funzionalità Poly MeetingAI.

La collaborazione con un fornitore specializzato in soluzioni UC consentirà, infine, a Innovaphone di compiere un altro importante passo strategico verso l’apertura di nuovi mercati internazionali.

Per Paul Dunne, EMEA Channel Director presso Poly: «Abbiamo una visione comune di un ambiente di lavoro moderno che sia flessibile e adattabile e che aumenti la produttività in molti modi. Le aziende investono sempre più in soluzioni per la comunicazione in tempo reale. Le interferenze e le distrazioni causate dal rumore sul posto di lavoro compromettono la produttività. innovaphone e Poly lavorano insieme per sviluppare nuove soluzioni che eliminino le interferenze esterne nella comunicazione in tempo reale come il rumore, la complessità e le distanze spaziali».