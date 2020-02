RS Components presenta gli starter kit PLC di Allen-Bradley

Gli starter kit PLC di Allen-Bradley sono studiati per sistemi di controllo macchina e movimentazione

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha introdotto due starter pack con controllori logici programmabili (PLC) a marchio Allen-Bradley, azienda specializzata in automazione industriale e parte del gruppo Rockwell Automation.

Gli starter pack Micro850 e Micro820 dispongono di tutto l’hardware necessario per essere subito operativi con i PLC Micro850 e Micro820 di Allen-Bradley, tra cui alimentatori (PSU), accessori e terminali grafici. Gli OEM possono sviluppare, quindi, applicazioni stand alone in modo rapido ed economico, senza la necessità di investire in sistemi totalmente automatizzati.

Il PLC Micro850 fornito con lo starter pack Micro850 è progettato per applicazioni stand alone di grandi dimensioni, compreso il semplice controllo del movimento, ed è espandibile fino a 192 I/O digitali. Il pacchetto comprende anche un alimentatore, sette ingressi digitali e un simulatore di ingressi analogici, un plug-in per ingressi analogici a due canali, un terminale grafico PanelView 800 da 4 pollici, cavi Ethernet e USB da 1 m, un manuale di istruzioni e una guida rapida di riferimento.

Lo starter pack Micro820 include il PLC Micro820 di dimensioni ridotte, che supporta fino a 36 I/O con caratteristiche integrate come Ethernet, uno slot microSD per la registrazione dei dati e I/O analogici. Il PLC Micro820 è adatto per il controllo di piccole macchine stand alone e per applicazioni di automazione remota con connettività Ethernet, come le unità terminali remote (RTU) per SCADA. Lo starter pack contiene, inoltre, anche un alimentatore a 24 V, sette ingressi digitali e un simulatore di ingresso analogico, un terminale grafico PanelView 800 da 4 pollici, un cavo Ethernet da 1 m, un manuale di installazione e una guida rapida di riferimento.

Il terminale grafico con pannello da 4 pollici PanelView 800 di Allen-Bradley, incluso nello starter pack, è dotato di tastiera e opzioni di ingresso touchscreen ed è ottimizzato per l’uso con i PLC della serie Micro800. È possibile acquistare uno “starter pack Lite” nel caso in cui non fosse richiesto un terminale grafico.

La versione standard del software Connected Components Workbench, ideale per la progettazione di applicazioni, la facile programmazione del controllore, la configurazione dei dispositivi e integrazione con un editor HMI dell’interfaccia operatore, è scaricabile gratuitamente dal sito web di Rockwell Automation.