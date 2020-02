NEC Display Solutions estende la partnership globale con UC Workspace

Come Platinum Partner, NEC presenterà in anteprima a ISE 2020 una versione customizzata di Quicklaunch e il softrware NEC Room Management Service

NEC Display Solutions Europe e UC Workspace, leader globale nelle soluzioni di collaboration, hanno annunciato l’estensione di NEC Display Solutions come Platinum Partner.

Per sancirla al meglio, NEC lancerà una versione customizzata di Quicklaunch nel secondo quadrimestre di quest’anno presentandolo in anteprima ad ISE 2020 i prossimi 11-14 febbraio. NEC mostrerà in anteprima all’ISE di Amsterdam anche il softrware NEC Room Management Service sempre sviluppato da UC Workspace.

Nello specifico, NEC Room Management Service (RMS) facilita il controllo e il monitoraggio degli spazi di lavoro offrendo contemporaneamente le informazioni necessarie per migliorare efficienza e produttività. NEC RMS va oltre alle classiche statistiche di utilizzo, fornendo gli strumenti per trasformare i dati relativi allo spazio di lavoro in visioni, azioni che permettano di raggiungere risultati concreti.

NEC RMS consente di mantenere una visione di insieme sugli spazi di lavoro fornendo dashboard personalizzate, report in tempo reale, messaggi di alert sulle performance e report periodici. Permettendo inoltre di gestire diversi template di configurazione nelle sale meeting dotate di Quicklaunch.

Attraverso una rapida identificazione degli spazi e delle apparecchiature sottoutilizzate, sarà possibile ridimensionare gli investimenti all’interno dell’ambiente di lavoro, capire l’utilizzo della tecnologia adeguata ed ottimizzare il planning operativo per massimizzare il ROI.

Passare dal pensiero all’azione per massimizzare le esperienze collaborative e l’utilizzo dello spazio di lavoro. E’ possibile tracciare l’utilizzo del workspace così come l’utilizzo delle applicazioni e dei provider di videoconferenza. Tracciando anche l’adesione alle riunioni pianificate e ottimizzare l’utilizzo dello spazio.

Avendo al centro flessibilità e sicurezza, il design modulare delle applicazioni Quicklaunch e NEC Room Management Service risulta ideale per la nuova generazione di NEC InfinityBoard. Una risorsa all-in-one, che permette ai team di collaborare utilizzando applicativi moderni abbinati ad una esperienza di visualizzazione straordinaria.

La partnership tra NEC Display Solutions e UC Workspace risponde alle richieste crescenti dei clienti ed alla natura globale degli spazi di lavoro collaborativo in rapida ascesa. Platinum Partnership rappresenta l’elevato livello della relazione strategica, che prevede non solo l’ottimizzazione di Quicklaunch per la piattaforma NEC InfinityBoard, ma anche l’opportunità di espandere le sue funzionalità in maniera esclusiva.

Come riferito in una nota ufficiale da Angela Hlavka, CEO di UC Workspace: «La domanda di spazi di lavoro intelligenti sta cambiando e così le richieste dei nostri clienti. Il bundle della soluzione NEC, che include Quicklaunch e NEC Room Management Service, consente a entrambe le organizzazioni di crescere insieme offrendo una soluzione facile, flessibile ed efficiente, che aiuta i clienti a passare dal pensiero all’azione».