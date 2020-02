Integrazione cloud semplice con Easy NX Connect di Fujitsu

La soluzione estende le funzionalità dello scanner fi-7300NX, ottimizzando la user experience degli utenti

PFU ha annunciato la disponibilità di Easy NX Connect, una soluzione software server-based che consente agli utenti di estendere le funzionalità degli scanner fi-7300NX.

Sviluppata per operare su server Windows ed essere facilmente implementata dai team IT, Easy NX Connect offre capacità di accesso avanzate e si integra con numerose nuove postazioni di acquisizione, senza richiedere un eccessivo impegno da parte del team di sviluppo.

La soluzione Easy NX Connect – progettata per il cloud e per integrarsi con un numero di servizi sempre più ampio – può connettersi facilmente con i sistemi di archiviazione cloud, come Box, OneDrive e Amazon S3, e con i servizi online di riconoscimento ottico e intelligente dei caratteri (OCR e ICR) come KOFAX e ulteriori servizi cloud saranno aggiunti in modo continuativo.

Agli utenti viene fornito un toolkit dedicato che consente di predisporre e distribuire il proprio connettore, senza la necessità di attività di sviluppo impegnative.

Lo scanner Fujitsu fi-7300NX è dotato di un lettore di carte NFC (Near Field Communication) e Easy NX Connect permette alle carte ID NFC esistenti di controllarne gli accessi.

In questo modo le aziende possono garantire la sicurezza dei loro sistemi di acquisizione, semplificando anche la funzionalità tap-and-scan che consente agli utenti autorizzati di effettuare scansioni identificando le destinazioni in modo più rapido e sicuro.

Sviluppato pensando proprio ai clienti, Easy NX Connect consente agli operatori di inviare le scansioni a nuove destinazioni, tra cui siti FTP, FTPS e SFTP e di stamparle utilizzando NX Manager per rendere le immagini più nitide.

Come riferito in una nota ufficiale da Mike Nelson, Senior Vice President, PFU EMEA: «Sempre più aziende vogliono creare ambienti di lavoro flessibili e sicuri che consentano al personale di essere più mobile, perciò hanno bisogno di soluzioni che supportino il loro percorso di trasformazione digitale. Integrando Easy NX Connect con fi-7300NX, le organizzazioni possono offrire agli utenti servizi di tap-and-scan semplici e sicuri, il tutto senza un eccessivo impegno da parte dei team IT, consentendo all’azienda di concentrarsi sulla fornitura di soluzioni best-in-class dedicate ai propri clienti».