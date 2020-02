A ISE 2020 Sony indica la strada verso il futuro

Dall’education al workspace, ecco i punti di forza dell’importante rinnovamento del portafoglio di prodotti e soluzioni Sony

Sony Professional Solutions Europe indica la propria vision fortemente orientata al futuro in ambito education e workspace management, presentando allo stand 1-N20 di ISE 2020 le sue più recenti soluzioni AV e IT, fra cui: il nuovo microfono beamforming MAS-A100 per le lezioni e le presentazioni, l’aggiornamento della soluzione di gestione dell’ambiente di lavoro TEOS 2.2 nonché importanti sviluppi alla line-up di proiettori laser.

Gli esperti Sony presenti allo stand fino a domani spiegheranno in che modo le tecnologie digitali oggi stiano rivoluzionando le organizzazioni, nonché l’importanza di adattabilità, flessibilità e personalizzazioni, offrendo al contempo approfondimenti pratici sugli ultimi prodotti e soluzioni di Sony attraverso dimostrazioni interattive.

I partecipanti a ISE potranno, inoltre, assistere alla dimostrazione dello straordinario display system Crystal LED 4K x 2K con qualità visiva eccezionale e nuovi contenuti interattivi.

Il futuro del settore education

MAS-A100 – è il nuovo microfono beamforming da soffitto IP-based per lezioni e presentazioni flessibili e creative “a mani libere”. Offre una nitidezza audio avanzata per il potenziamento del parlato e delle registrazioni, grazie alla combinazione unica della tecnologia beamforming e dell’esclusiva funzione Intelligent Feedback Reducer. Il microfono può, inoltre, essere integrato facilmente nei setup AV esistenti grazie a Dante, lo standard per l’audio digitale over-IP.

Edge Analytics Appliance (REA-C1000) – consente di creare contenuti video d’impatto con risorse minime. La soluzione basata su intelligenza artificiale offre estrazione automatica della scrittura a mano dalle lavagne nere o bianche, la funzione grafica senza utilizzo di chroma key per sovrapporre il presentatore a qualsiasi sfondo senza usare un apposito schermo o formazione specifica. Il Tracking Automatico PTZ mantiene i presentatori inquadrati per tutta la durata della presentazione in modo preciso e fluido.

UbiCast – soluzione automatica semplice da utilizzare, che consente alle organizzazioni corporate ed education di creare e condividere contenuti video dinamici, rintracciabili e ricchi di funzionalità. UbiCast presenterà anche la nuova generazione di videoregistratori a supporto delle più recenti telecamere SRG, che includeranno i plug-in audio per l’Auto Gain Control e la Noise Reduction di Sony, nonché una piattaforma video che assicurerà un’esperienza audio potenziata per quanti si collegano online.

Il futuro del lavoro

Il sistema TEOS di Sony continua a svolgere un ruolo cruciale nel rivoluzionare i workspace e ottimizzare la produttività, l’efficienza e il coinvolgimento dei dipendenti.

Le ultime novità nella line-up TEOS offrono il set di strumenti più completo per lavorare in maniera più collaborativa e flessibile. TEOS 2.2 si avvale degli avanzamenti nelle tecnologie dei sensori IoT per potenziare l’integrazione e generare efficienza grazie a 20 nuove funzionalità.

4 nuovi tablet professionali TEB-XP – disponibili in una gamma di dimensioni che vanno da 7″ a 22″ per sale riunioni, aule e aree reception

Lettore Android 4K – per eseguire il mirroring dei contenuti signage e la visualizzazione dei contenuti nelle sale riunioni tramite Connect per TEOS

Due nuovi sensori smart – un sensore per scrivanie per misurare lo stato di occupazione e un sensore per sale riunioni per misurare sia lo stato di occupazione che il livello di CO2

I visitatori dello stand possono anche assistere a dimostrazioni di 7 modelli della gamma di Display Professionali Sony BRAVIA, che uniscono una qualità delle immagini e un design eccezionale con avanzate funzioni professionali che rispondono alle esigenze AV di qualsiasi tipo di organizzazione.

Il futuro della proiezione laser

Dai proiettori entry-level a quelli premium, Sony offre una soluzione adatta a ogni spazio e budget per le aule, le sale conferenze e i musei. Tutti i nuovi proiettori laser supporteranno la funzione Intelligent Setting per semplificare l’installazione, fra cui dei pre-set che consentono di regolare la luminosità, il sistema di raffreddamento, il colore e le altre impostazioni del proiettore per prestazioni ottimali a seconda dell’ambiente in cui questi vengono utilizzati.

VPL-FHZ131L – è il più recente e luminoso proiettore WUXGA premium di Sony che vanta 13.000lm di output. Grazie alla riproduzione del 100% dello spazio colore S-RGB e al contrasto elevato di ∞:1, i proiettori assicurano immagini incredibilmente luminose e coinvolgenti. La capacità di ampio shift dell’ottica e l’ottica ultra corta opzionale VPLL-Z4107 consentono di potenziare la flessibilità di installazione negli spazi in cui la distanza di proiezione è limitata.

Il futuro delle soluzioni broadcast

Un’area dello stand Sony sarà dedicata al portafoglio Media Solutions concepito per rispondere alle esigenze di realizzazione della vision delle aziende nel settore education e corporate, mediante la creazione di contenuti semplice e a costi contenuti.

Le dimostrazioni allo stand includeranno:

Virtual Production – servizio di produzione cloud on-demand che offre un set di strumenti completo per la creazione e la distribuzione dei contenuti multi-piattaforma.

Camcorder professionali – Sony presenterà una gamma di camcorder con funzionalità 4K e HDR, per offrire qualità dell’immagine e versatilità eccezionali in una tecnologia all’avanguardia adatta a ogni livello della creazione di contenuti.

Audio professionale – soluzioni ad alta qualità audio di Sony, fra cui il microfono wireless digitale Serie DWX con supporto di Dante e la serie UWP-D, compatta e leggera, basata su 60 anni di esperienza nel rivoluzionare le possibilità creative e tecniche della registrazione dal vivo e dell’audio registrato.