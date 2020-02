Lara Del Pin scelta per il canale Sud Europa di Cohesity

Per diffondere il verbo del suo software, Cohesity ha scelto la professionista italiana nominata channel manager per il Sud Europa

Lara Del Pin (nella foto), è la nuova Channel Manager di Cohesity .

Nel suo nuovo ruolo la manager avrà la responsabilità di accelerare l’adozione del software rivoluzionario dell’azienda, che consente alle grandi aziende enterprise di effettuare il backup, gestire ed estrarre valore dai propri dati in ambienti on-premises, cloud ed edge.

Del Pin lavorerà principalmente con partner di canale locali per fornire soluzioni innovative di data management alle grandi aziende in Italia, Spagna e altri Paesi chiave dell’Europa Meridionale.

Del Pin è una professionista nota e di grande esperienza nel settore IT Europeo, avendo iniziato la propria carriera presso Olivetti, prima di avviare e far crescere programmi di canale in Europa del Sud per aziende quali Madge Networks, Computer Associates, Veritas, Symantec e Veeam.

Più di recente Del Pin ha ricoperto il ruolo di Country Manager per l’Italia e la Svizzera presso l’azienda di cyber sicurezza Panda Security, periodo durante il quale ha sviluppato la strategia regionale di crescita del business e ha supervisionato la crescita dei partner di canale.

Come riferito in una nota ufficiale da Martin Gibbons, channel manager EMEA di Cohesity: «Lara è una vera entusiasta del canale, appassionata di tecnologia e migliorerà le esperienze dei clienti e dei partner apportando ulteriore valore nelle soluzioni. Con i suoi quasi 25 anni di esperienza nella creazione di team di canale vincenti, rappresenta una novità importante per il nostro team. Sono lieto che Cohesity possa incrementare le proprie potenzialità sul mercato grazie a Lara e continuare a rafforzare il team di canale EMEA, confermando il nostro impegno nei confronti dei clienti e dei partner».

Per la manager italiana fresca di nuova nomina: «Se si considerano i principali problemi che le aziende devono affrontare nei riguardi dei propri ambienti IT, oltre alle ben note questioni della cyber sicurezza e della protezione dei dati, notiamo che la sfida risiede nella gestione in silos dei dati stessi e nel renderli disponibili per le app e i servizi. Cohesity aiuta a risolvere tutti questi problemi e altro ancora, attraverso la propria tecnologia software-defined. Ho vissuto in prima persona la rapida ascesa di Cohesity in Europa, grazie al modo in cui ridefinisce la gestione dei dati per le imprese europee. È veloce nell’innovare e nel rispondere a queste sfide. Sono lieta di entrare a far parte dell’azienda in questo periodo così elettrizzante».