Epson ad Amsterdam con i nuovi prodotti AV per i mercati business, istruzione, intrattenimento e retail. “EpsonUnboxed” è la spettacolare videoproiezione allestita per coinvolgere attivamente il pubblico

Epson quest’anno a ISE presenta EB-L30000U, il modello laser da 30.000 lumen per il mercato installazione di fascia alta, anticipato proprio un anno fa in questo evento. Sarà mostrato in doppio stack per ottenere una soluzione 4K enhanced da 60.000 lumen, tanto straordinaria quanto efficiente in termini di costo.

A questa proiezione si affianca la spettacolare proposta visiva #EpsonUnboxed, basata sul videomapping: una straordinaria installazione che passa in rassegna otto diverse scene complesse mostrando una varietà di intricati effetti grafici e di videomapping. La sequenza è stata progettata secondo una trama lineare che cresce gradualmente fino a culminare in un finale sorprendente che rivela la presenza reale di una vettura di Formula 1, facendo vivere al pubblico un’esperienza attiva.

Tutti gli annunci Epson a ISE 2020

In occasione della fiera inoltre Epson presenta una gamma di nuove soluzioni AV per le aziende, il retail e il mondo dell’istruzione. Tra queste:

· la nuova ottica ultra-corta ELPLX03 per i videoproiettori laser ad alta luminosità da 25.000 e 30.000 lumen. Epson è l’unico produttore di videoproiettori a offrire ottiche ultra-corte a offset zero per i suoi modelli a obiettivi intercambiabili da 5.500 a 30.000 lumen;

· il nuovo videoproiettore laser a ottica ultra-corta EB-1485Fi con funzione di edge blending a doppio collegamento, adatto per le riunioni di lavoro;

· due nuovi videoproiettori per il signage: EB-W70 per l’allestimento del punto vendita e EB-805F per il mondo aziendale;

· un nuovo strumento software ProAV basato su indirizzo MAC, intuitivo e facile da usare.

Per finire, presso lo stand Epson, oltre ad assistere a diverse presentazioni, i visitatori possono partecipare a una esperienza immersiva con gli smartglass Moverio, organizzata in collaborazione con Emozionella e Toledo Train Vision: viaggiare su un treno turistico appositamente ricreato e, indossati i Moverio, riscoprire la bellissima città di Toledo completamente arricchita dalla realtà aumentata e ricreata dai videoproiettori Epson ad alta potenza.