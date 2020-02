WESTPOLE diventa Cisco Gold Partner

La certificazione Cisco Gold Partner attesta la competenza tecnologica di WESTPOLE per erogare servizi e progetti di massimo livello nei quattro ambiti chiave dell’offerta di Cisco: Enterprise Network, Security, Collaboration e Data Center

Cisco ha certificato WESTPOLE come Cisco Gold Partner per le competenze tecniche diffuse all’interno dell’azienda e per i servizi e i progetti di massimo livello che eroga nei quattro ambiti principali dell’offerta di Cisco. La certificazione garantisce la presenza di processi atti a gestire progettazione, delivery e post-vendita all’interno di WESTPOLE, tutto il ciclo di un progetto, anche complesso.

“Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto. Si tratta di un percorso di crescita, iniziato qualche anno fa, frutto di investimenti ed effort aziendali per conseguire il massimo livello della certificazione di un vendor in cui crediamo molto. Grazie a Cisco, infatti, siamo in grado di completare la nostra offerta in tutto quello che facciamo sia nel mondo cloud sia in quello infrastrutturale. Inoltre, l’azienda collabora con la nostra software house per rispondere con nuove soluzioni e applicazioni innovative alle necessità dei nostri clienti” afferma Matteo Masera, Sales & Marketing director di WESTPOLE.

In Italia, sono solo 19 le aziende che hanno ottenuto la Cisco Gold Partner. Il conseguimento delle nuove specializzazioni è stato riconosciuto da Cisco solo dopo aver accertato l’alto livello di capacità e esperienza del personale WESTPOLE impegnato negli ambiti dell’offerta, implementazione e assistenza tecnica di prodotti e soluzioni Cisco.

La certificazione rende WESTPOLE un player del mercato sempre più completo e competente per quanto riguarda l’offerta di Cisco, in grado di gestire progetti complessi nelle seguenti quattro aree:

1) Enterprise Network: per le soluzioni architetturali di switching, routing, e wireless

Le soluzioni di networking di WESTPOLE aiutano le aziende a trasformare e ottimizzare le loro reti, sfruttando al meglio tutte le novità tecnologiche che Cisco mette a disposizione. Soluzioni di automazione della rete come Software Defined Network, di semplificazione e risoluzione problemi come il DNA Center, di implementazione IoT come Extended Enterprise e di cloud networking come Meraki sono solo alcuni dei temi su cui WESTPOLE, ogni giorno, affianca i propri clienti.

2) Security: per le soluzioni integrate di sicurezza

L’esplosione dei device, dei dati e delle connessioni, oltre ad attacchi sempre più sofisticati hanno creato, come mai prima d’ora, un ambiente che presenta rischi informatici elevati. L’approccio metodologico a 360 gradi di WESTPOLE e l’offerta più completa ed evoluta del mercato di tecnologie Cisco, compongono una soluzione che permette alle aziende di convertire la sicurezza in un punto di forza del loro business: Firewall di ultima generazione, Advanced Malware Protection, Cloudlock, Stealthwatch e, l’ultima arrivata in casa Cisco, Duo.

3) Collaboration: per le soluzioni VOIP e di conferenza audio/video

Il Digital Workspace è oggi uno dei temi di maggior rilievo per le organizzazioni. WESTPOLE, grazie alle soluzioni Cisco, è in grado di elevare i sistemi di comunicazione aziendali verso sistemi unificati e integrati che comprendono voce, messaggistica, collaborazione e video, il tutto in un ambiente sicuro e stabile. Grazie alle soluzioni Cisco, come Unified Communications Manager e WebEx, e ai servizi di WESTPOLE, il progetto di Digital Transformation del posto di lavoro viene supportato end-to-end.

4) Data Center: per le soluzioni infrastrutturali e applicative dei Data Center

WESTPOLE e Cisco mettono l’applicazione al centro delle loro soluzioni e servizi datacenter. Application Centric Infrastructure (ACI) permette di installare qualsiasi applicazione ovunque e aiuta a trasformare l’implementazione del data center e del cloud di nuova generazione. Unified Computing per le soluzioni convergenti, Hyperflex per l’iper-convergenza, AppDynamics per il monitoraggio e l’ottimizzazione delle applicazioni, Cloud Center per la gestione del multicloud sono solo alcune delle soluzioni innovative che permettono di rendere agile ed efficiente l’infrastruttura a servizio delle applicazioni.