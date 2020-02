Potenza a 64 core con le nuove schede ASUS

Tre nuovissime schede madri della serie TRX40 esaltano la potenza della CPU Ryzen Threadripper 3990X di AMD

ASUS ha annunciato ROG Zenith II Extreme Alpha, ROG Strix TRX40-XE Gaming e Prime TRX40-Pro S, tre nuovissimi modelli di schede madri appositamente progettate per sfruttare l’incredibile potenza di calcolo dell’ultimo processore AMD Ryzen Threadripper 3990X.

Mentre le attuali schede madri ROG Zenith II Extreme, ROG Strix TRX40-E Gaming e ASUS Prime TRX40-Pro sono la soluzione migliore nella gestione dei processori Threadripper a 24 e 32 core, le nuove ROG Zenith II Extreme Alpha, ROG Strix TRX40-XE Gaming e ASUS Prime TRX40-Pro S sono progettate per massimizzare le prestazioni, ancora più estreme, dell’ultimo processore AMD 3990X a 64 core.

ROG Zenith II Extreme Alpha: progettata per superare ogni limite

ROG Zenith II Extreme Alpha presenta 16 fasi di alimentazione Infineon TDA21490, ognuna certificata per 90A, in modo offrire la massima efficienza e una migliore capacità di l’overclocking, permettendo agli utenti di spingere le prestazioni come mai prima d’ora.

Grazie alle fasi Dr MOS, la Zenith II Extreme Alpha si può abbinare perfettamente ai processori 3990X 64 core e alle memorie G.Skill Trident Z Neo 256 GB (8×32 GB) DDR4-3600 CL 16. Inoltre, sfruttando l’esclusiva tecnologia OptiMem III, Zenith II Extreme Alpha è attualmente l’unica scheda madre HEDT in grado di funzionare a 600 MHz CL 16 con tutti gli slot DIMM popolati, per un totale di 256 GB.

Zenith II Extreme Alpha si è già dimostrata leader a livello mondiale, raggiungendo nuovi record su alcuni benchmark fondamentali.

I record mondiali, raggiunti dall’overclocker d’élite “SafeDisk”, sono elencati nella tabella seguente:

Categoria Punteggio Geekbench 3 – Multi Core 278,006 pts GPUPI for CPU 1B 24.631 s Cinebench R15 18,832 pts

ROG Strix TRX40-XE Gaming e Prime TRX40- Pro S:

In arrivo nel primo trimestre 2020, anche le nuove schede madri ROG Strix TRX40-XE Gaming e ASUS Prime TRX40-Pro S sono state aggiornate. ROG Strix40-XE Gaming presenta gli stadi TDA 21472 per la CPU VRM e sia ROG Strix40-XE Gaming sia ASUS Prime TRX40-Pro S sono dotate di stadi Dr.MOS ad alta corrente per la memoria. Questi componenti aggiornati consentono alle schede madri di offrire un ampio margine per gestire le CPU a 64 core di AMD, nonché i più recenti kit di memoria ad alta densità.

La gamma completa di ASUS TRX40 è ora pronta per 3990X e oltre

ROG Zenith II Extreme Alpha, ROG Strix TRX40-XE Gaming e Prime TRX40-Pro S sono le ultime aggiunte alla linea ASUS TRX40, ognuna aggiornata per ottenere le massime prestazioni dal processore AMD Ryzen Threadripper 3990X.

Naturalmente la compatibilità di estende ai modelli 3990X, 3960X e 3970X.

Gli attuali modelli di schede madri ROG Zenith II Extreme, ROG Strix TRX40-E Gaming e ASUS Prime TRX40-Pro possono essere aggiornati per essere compatibili con il 3990X con impostazioni di memoria stock, tramite un semplice e gratuito aggiornamento UEFI (BIOS).

La gamma completa di ASUS TRX40 è dettagliata in questa tabella:

ROG Zenith II Extreme ROG Strix TRX40-E Gaming ASUS Prime TRX40-Pro ROG Zenith II Extreme Alpha ROG Strix TRX40-XE Gaming ASUS Prime TRX40-Pro S 3990X Y* Y* Y* Y Y Y 3970X Y Y Y Y Y Y 3960X Y Y Y Y Y Y

Nota: * Con un aggiornamento a UEFI (BIOS) versione 0807 o successiva, ROG Zenith II Extreme, ROG Strix TRX40 Gaming-E e ASUS Prime TRX40-Pro supportano la CPU 3990X con impostazioni di memoria stock. Visitare il sito www.asus.com e fare riferimento a CPU e memoria QVL (Elenco fornitori qualificati) per ciascuna scheda madre.