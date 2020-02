Cambium Networks: un grande evento per il Wi-Fi 6

Cambium Networks incontra partner e clienti per approfondire temi e obbiettivi del nuovo anno: nel 2020 focus sul Wi-Fi 6

Cambium Networks, vendor di tecnologie wireless, conferma il suo appuntamento annuale con partner e clienti per condividere e approfondire i trend tecnologici più significativi e offrire gli strumenti per cavalcarli con successo. L’appuntamento è fissato per il 25 marzo 2020.

Il focus di quest’anno è sul Wi-Fi 6.

Il nuovo standard 802.11ax è il protagonista di una evoluzione che avrà un grande impatto sulle performance delle reti aziendali. La tecnologia MU-MIMO implementata è infatti più avanzata rispetto alle precedenti versioni dello standard Wi-Fi e soddisfa al meglio le esigenze dettate da ambienti ad alta densità con elevati volumi di endpoint collegati contemporaneamente.

Cambium Networks, grazie alla recente acquisizione delle tecnologie Xirrus, integrate con i prodotti della linea cnPilot, è pronta a fornire al mercato soluzioni complete capaci di sfruttare al meglio questa importante innovazione.

A illustrare la proposta di Cambium Networks sarà Rad Sethuraman, un autentico guru del settore, che ha lavorato dagli albori sulle tecnologie Wi-Fi e, prima di entrare in Cambium in qualità di Vice President Product Management, ha lavorato in Motorola Solutions e poi in Cisco, dove ha creato la vision e la strategia per i servizi di indoor locationing e di Wi-Fi Analytics.

Le novità

Grande novità di quest’anno, la presenza di 5 “corner” dedicati alle soluzioni verticali, organizzati in collaborazione con i distributori ufficiali Cambium Networks e alcuni vendor selezionati, che presenteranno specifiche soluzioni per alcuni mercati, quali la sicurezza e la connettività per i grandi eventi ad alta densità, il Wifi4EU e la sicurezza urbana, la Smart Industry e l’IOT industriale, il Retail con i negozi intelligenti ed i Pop-up stores, fino ad arrivare alla connettività smart per i porti turistici e commerciali.

La cornice per questo evento è di grande fascino: Ruote da Sogno, un luogo unico al mondo che ospita in maniera permanente una splendida collezione di moto vintage e auto classiche di grande valore. Un vero e proprio contenitore multimediale che avvolge gli ospiti in un’esperienza immersiva sensoriale tra esposizioni, piatti raffinati ed auto e moto che hanno scritto la storia del ‘900.

L’agenda prevede:

• Benvenuto e apertura – Martín de la Serna, Vice President Sales EMEA, Cambium Networks

• Il mercato ICT: il futuro e i grandi trend – Nicoletta Boldrini , giornalista e blogger – Relatore TEDx

• La rivoluzione del Wi-Fi Enterprise: la visione di Cambium – Alessio Murroni, Vice President Sales Europe, Cambium Networks

• Lancio del Wi-Fi 6 – Rad Sethuraman, Vice President Product Management, Cambium Networks

• Focus strategia per l’Italia: le novità e il programma di canale – Marco Olivieri, Regional Sales Manager Italy, Cambium Networks

• Il mondo Xirrus – Marco Bonaventura – Channel Account Manager Italy, Cambium Networks

• Case studies – Contributi esterni

Per la gioia gastronomica e ludica dei convenuti, è previsto uno Show Cooking con batteria di chef e a seguire una appassionante visita guidata al Museo Ruote da Sogno.

Per registrarsi all’evento : https://www.cambium-eventi.it/evento-cambium-networks-25-03-2020/