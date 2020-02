Eolo Missione Comune: selezionati i primi 100 Comuni vincenti

Cento Comuni su trecento sono stati selezionati al termine della prima fase di EOLO Missione Comune, il progetto che offre ai piccoli comuni premi tech per 1 milione di euro all’anno per tre anni

Con febbraio 2020 arrivano a 100 i comuni che hanno incominciato il percorso verso la trasformazione in Smart City grazie al progetto EOLO Missione Comune. Cento piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti hanno la possibilità di trasformare il proprio volto grazie ai numerosi premi che EOLO, in partnership con Samsung, mette a disposizione grazie al concorso: connettività omaggio per 2 anni, webcam per la sicurezza, access point per connettere le aree del paese, soluzioni per l’istruzione o la municipalità. Tutti strumenti pensati per portare anche le realtà più piccole ad innovarsi.

Questo mese, la classifica dei vincitori vede al primo posto il Comune di Fresonara di Alessandria con 7.596 voti, seguito da Campagnatico (GR), Viarigi (AT), Magliano Alpi (CN), Carenno (LC), Morro Reatino (RI), Ruffia (CN), Cellino Attanasio (TE), Crodo (VB) e Borgarello (PV).

Cittadini e sostenitori, per i prossimi quattro mesi, potranno supportare il proprio Comune preferito attraverso missioni sui social media e aiutare il territorio ad aggiudicarsi il contributo massimo di 14.000€: basterà seguire le indicazioni presenti sul sito della piattaforma.

Le missioni possono essere di diverso tipo, dal pubblicare la foto dello scorcio d’alba più bello o del tramonto più mozzafiato, alla condivisione della storia con la sagra locale o con il piatto rappresentativo della cucina tipica. Ogni 15 giorni, ad inizio e metà mese, le missioni cambiano e ne vengono pubblicate di nuove.

Nel frattempo, si è aperta una nuova fase del progetto EOLO Missione Comune che consiste nell’Academy dei Sindaci. Si tratta della prima iniziativa dedicata a supportare la professione del Sindaco attraverso la condivisione di progetti di digitalizzazione dei piccoli comuni italiani, formando così una rete di condivisione delle esperienze che metta a disposizione di cittadini e altri amministratori il racconto delle migliori iniziative realizzate sui nostri territori.