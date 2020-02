Phoenix Contact: protezione affidabile di applicazioni LED

Lo scaricatore di sovratensioni di tipo 2 della gamma Blocktrab di Phoenix Contact protegge tutti i sistemi di illuminazione ed è particolarmente adatto per applicazioni LED

Phoenix Contact ha lanciato un nuovo scaricatore di sovratensioni di tipo 2 della gamma Blocktra: BLT-T2.

La tecnologia LED è diventata parte integrante della vita quotidiana. Nell’illuminazione di strade, gallerie o oggetti, i LED sono ovunque.

Il funzionamento senza guasti dell’illuminazione è essenziale per un’infrastruttura sicura. Tuttavia, le correnti impulsive e le sovratensioni che si verificano nella rete possono superare in modo significativo la rigidità dielettrica, ad esempio degli apparecchi a LED per illuminazione pubblica, e non è quindi solo la posizione esposta e soggetta a fulminazioni dirette a poter causare il guasto delle lampade. Un’efficace protezione dalle sovratensioni aiuta a prevenire questi rischi.

Grazie al suo design compatto, il nuovo scaricatore di sovratensioni di Phoenix Contact BLT-T2 può essere facilmente installato anche in sistemi esistenti. Esso offre diverse tecniche di collegamento e di montaggio per un possibile impiego nell’ampia gamma di applicazioni LED.