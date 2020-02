Nuovo NAS Array Enterprise ZFS all-flash per QNAP

Il nuovo nato della serie di NAS Enterprise ZFS di QNAP è caratterizzato da dual controller Intel Xeon D per la deduplicazione in linea e prestazioni SSD ottimizzate

La nuova soluzione di archiviazione con baie a 24 unità all-flash ES2486dc, lanciata da QNAP Systems, va ad arricchire la sua serie di NAS Enterprise ZFS.

ES2486dc è il primo NAS high-availability di QNAP con array all-flash dotati di dual controller con processori Intel Xeon D-2142IT in grado di fornire straordinari I/O insieme alla connettività da 10GbE. Gestito dal sistema operativo QES 2.1.1 con ottimizzazione flash che utilizza ZFS e include il supporto della deduplicazione dati inline basata su blocco e della compressione in linea, ES2486dc fornisce un’architettura IT avanzata e innovativa, con archiviazione flash in grado di supportare e gestire i file server critici per la le aziende e le applicazioni cloud commerciali.

“L’ES2486dc all-flash riduce le criticità che riducono le prestazioni, mentre i dual controller migliorano l’affidabilità del sistema per superare criticità durante le attività aziendali ed evitare l’interruzione della produttività” ha dichiarato David Tsao, Product Manager di QNAP “. Il robusto ES2486dc integra ulteriormente il potente ZFS, rendendolo un’eccellente integrazione di hardware e software come soluzione di archiviazione all-flash avanzata, affidabile vantaggiosa economicamente per le aziende.”

Le caratteristiche

Caratterizzato da un’architettura con controller dual active-active, ES2486dc garantisce high availability con tempi di inattività quasi pari a zero. Ogni controller fornisce quattro porte SFP+ LAN da 10GbE e otto slot RDIMM per ottenere un massimo di 512 GB di memoria. La scrittura Battery-protected DRAM, per la protezione dei dati su cache contribuisce a ridurre i rischi di perdita dei dati.

Due slot PCIe supportano schede di rete 10GbE/25GbE/40GbE in grado di migliorare la virtualizzazione e altre applicazioni esigenti in termini di larghezza di banda. Gli utenti possono anche installare una scheda di espansione SAS per collegare più alloggiamenti di espansione EJ1600 v2 ed espandere la capacità di archiviazione potenziale a oltre 1 PB.

Sfruttando l’adattatore unità opzionale QDA-SA3 da 6 Gbps SAS a SATA, ES2486dc consente l’utilizzo di un SSD SATA da 6 Gbps nell’alloggiamento unità SAS da 2,5 pollici, consentendo alle unità SSD SATA di condividere i vantaggi dual-port SAS per un ambiente di archiviazione aziendale capace di reagire correttamente ai guasti, e aiutando le organizzazioni a creare un sistema di archiviazione all-flash ad alte prestazioni ma con un buon rapporto qualità/prezzo.

Il NAS ES2486dc Enterprise ZFS è caratterizzato dal sistema operativo QES, ottimizzato per array di archiviazione all-flash. Effettua un’efficiente riduzione dei dati con deduplicazione dei dati in linea e la compressione dei dati in linea, utile per ridurre il consumo di I/O e di memoria SSD e per estendere in modo significativo la durata di vita delle SSD. Le funzioni aziendali più avanzate includono la riparazione automatica per il danneggiamento silenzioso dei dati, versioni di snapshot quasi illimitate, SnapSync per backup remoti istantanei e Quality of Service per garantire prestazioni di storage costantemente efficienti.

ES2486dc supporta la virtualizzazione VMware, Microsoft e Citrix, mentre SnapSync supporta VMware SRM (Site Recovery Manager) fornendo una soluzione di ripristino di emergenza e di backup remoto di livello enterprise per le applicazioni virtuali. Il supporto di iSER ottimizza le prestazioni di Vmware e la compatibilità per i servizi di condivisione file OpenStack® Cinder e Manila fornisce alle aziende una soluzione di archiviazione flessibile, facile da usare e a basso costo per ambienti OpenStack.

Specifiche principali

ES2486dc-2142IT-96G: Processore Intel Xeon D-2142IT 8 core/16 thread 1.9 GHz (fino a 3.0 GHz), memoria ECC DDR4 da 96 GB (48 GB per controller)

ES2486dc-2142IT-128G: Processore Intel Xeon D-2142IT 8 core/16 thread 1.9 GHz (fino a 3.0 GHz), memoria ECC DDR4 da 128 GB (64 GB per controller)

Sistema active-active con dual-controller, NAS 2U rackmount; 24x SSD o dischi rigidi SAS 12 Gbps/6 da 2,5″; 2x slot PCIe Gen 3 x8; 4x porte LAN SFP+ 10GbE; 3x porte Gigabit; 2x porte USB 3.0; alimentatori ridondanti da 770W