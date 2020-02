Italtel è Cisco Master Networking

La società, che di Cisco è Gold Parner, è l’unica in Italia ad aver ottenuto la specializzazione dedicata all’infrastruttura aziendale

Italtel è l’unico partner di Cisco in Italia a essere certificato Master Networking.

Già Gold Partner di Cisco, l’azienda oggi parte del gruppo Exprivia|Italtel ha ottenuto una delle più recenti specializzazioni dell’azienda americana dedicate alla tematica dell’Enterprise Networking.

La certificazione è stata assegnata a Italtel dopo la valutazione da parte di un ente terzo indipendente delle capacità tecniche e commerciali utili a proporre soluzioni di digital transformation, nonché dei progetti realizzati in campo, dei benefici ottenuti dai clienti e della qualità del supporto nelle aree di pre e post-vendita.

In questi anni Italtel ha investito in termini di risorse, laboratori e tempo-lavoro, realizzando progetti che hanno consolidato l’esperienza e le competenze necessarie sulle tecnologie Cisco in diversi ambiti.

In particolare, l’esperienza acquisita da Italtel con lo sviluppo del prodotto ‘Netwrapper’, che sfrutta l’architettura di Cisco DNA per effettuare il controllo dinamico dei vari elementi di una rete digitale, è un fattore distintivo valorizzato da questa certificazione.

Come riferito in una nota ufficiale da Tullia Zanni, Head of Offering Development di Italtel: «La certificazione Master Networking colloca Italtel tra i più importanti partner di Cisco a livello globale e per i clienti è la conferma delle competenze in ambito architetturale necessarie a sostenere la digital transformation delle imprese italiane. Si tratta di un ulteriore passo nel cammino che abbiamo intrapreso da tempo e che ci vede tra i pionieri nello studio dei temi di Intent-Based Networking, Software Defined Access (SDA) e SD-WAN».

La Master Networking si aggiunge alle molteplici certificazioni e specializzazioni Cisco di livello elevato che Italtel ha ottenuto nel tempo e ancora detiene su tutte le aree tecnologiche.