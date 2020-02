3 giorni di autonomia con Wiko View4

La batteria da 5000 mAh dell’ultimo nato in casa del brand franco-cinese assicura 3 giorni di utilizzo certificati SmartViser

74 ore di autonomia, una sola ricarica, 3 giorni di utilizzo.

Sono questi i numeri di View4, l’ultimo smartphone di casa Wiko che, rimanendo coerente con il claim life never sleeps, ha confermato il proprio focus sull’autonomia della batteria.

Nello specifico, la super batteria da 5000 mAh assicura giorni di utilizzo certificati da SmartViser, ente indipendente specializzato nel Device Testing, con una sola carica.

Grazie alla tripla fotocamera posteriore del View4, sarà possibile scattare foto ultra creative, ricche di dettagli e colore. Il sensore da 13MP cattura facilmente scatti e ritratti in ogni condizione di luce. È dotato inoltre di funzionalità AI per il rilevamento e la regolazione automatica del soggetto o del panorama inquadrato.

L’obiettivo Super Wide Angle da 114° è ideale per scatti di paesaggi e di gruppo. Sarà possibile condividere esattamente ciò che si vede senza dover ritagliare la scena o dover indietreggiare per includerla.

E per una sfocatura dello sfondo? Il sensore da 13MP insieme alla terza fotocamera dedicata all’effetto Bokeh assicura sfocature di grande impatto per dare risalto a oggetti e volti in primo piano.

Prestazioni al top anche lato storage

Niente più preoccupazioni grazie ai 64GB di memoria interna per salvare i vostri dati! Potrete archiviare fino a 190 episodi delle vostre serie preferite, 700 album musicali o 30 giochi.

È possibile inoltre espandere la memoria fino a 256GB con una scheda microSD.

Grazie a un potente processore Octa-core A25 e 3GB di RAM, View4 consente un utilizzo veloce e fluido di app e giochi.

Il nuovo View4 è, poi, dotato di un ampio display da 6,52’’ in formato 20:9 per un’esperienza ultra-immersiva. Lo schermo HD+ offre un comfort visivo ottimale. Il nuovo display V-shape, essenziale, senza bordi e caratterizzato da una piccola tacca superiore, ridefinisce il concetto di comfort anche nella visione di video, serie TV e giochi.

Ispirati dal cielo notturno, i colori e i riflessi della luce riveleranno il vostro lato più raffinato con la nuova back cover effetto glossy in simil vetro nelle tre colorazioni Cosmic Blue, Cosmic Gold e Cosmic Green.

View4 è disponibile presso selezionate insegne di elettronica di consumo al prezzo consigliato al pubblico di 159,99 euro.

View4 Lite completa la View4 Collection di Wiko

Proposto da fine marzo a un prezzo al pubblico suggerito di 129,99 euro è, invece, View4 Lite, dispositivo che monta una batteria long- lasting da 4000mAh che garantisce fino a due giorni di utilizzo.

Dotato di tripla fotocamera intelligente, ampio display e di un’ampia memoria, View4 Lite completa la View4 Collection di Wiko.

Grazie all’architettura del proprio processore, inoltre, View4 Lite consuma meno energia rispetto al modello precedente (View3 Lite), consentendo due giorni di pieno utilizzo.

Grazie alla tripla fotocamera di View4 Lite sarà possibile ottenere scatti da professionista. Il sensore da 13MP consente di effettuare istantanee e ritratti senza sforzo e in ogni condizione di luce. Dotato di funzionalità AI per il rilevamento e la regolazione automatica del soggetto e del panorama, permette di condividere esattamente ciò che si vede senza tagliare l’inquadratura o dover indietreggiare per includere l’intera scena.

La fotocamera Super Wide Angle a 114° è perfetta invece per catturare paesaggi e scattare foto di gruppo.

Perché non dare libero sfogo al vostro talento artistico?

Il sensore da 13MP unito a quello di profondità da 2MP in modalità Bokeh vi regalerà un meraviglioso effetto sfocato dello sfondo che darà maggiore risalto ai volti e agli oggetti in primo piano.

Inoltre, con 32GB (espandibili fino a 256GB), View4 Lite! permette di salvare fino a 4000 immagini, 50 episodi delle vostre serie TV preferite, 300 album musicali o 140 giochi.

Lo schermo del View4 Lite da 6,52” con display HD+ offre un’esperienza ultra-immersiva. Il formato 20:9, con una tacca superiore estremamente ridotta, è garanzia di un ampio spazio utilizzabile per una migliore esperienza visiva.

View4 Lite presenta 3 nuovi colori trendy: tra Deep Blue, Deep Gold e Deep Green, c’è solo l’imbarazzo della scelta! La back cover presenta 2 finiture: quella con effetto glossy per il Deep Blue con un design elegante e raffinato e la finitura opaca per tonalità più intense nelle varianti di colore Deep Gold e Deep Green.

Come per il modello Wiko View4, basta un semplice tocco sul pulsante integrato di Google Assistant per lanciare la modalità Walkie Talkie e chiedere direttamente a Google di impostare la sveglia, scattare un selfie, controllare il meteo, accendere la torcia ecc. Perché perdere tempo per sbloccare il telefono o per pronunciare “OK Google”?