Bancolini Symbol a Green Logistic Expo con SmartPack Trailer di Zebra Technologies: la logistica diventa sempre più smart e green

Coniugare efficienza e riduzione dei costi con pratiche sempre più improntate alla sostenibilità ambientale grazie all’utilizzo intelligente dei dati. Bancolini Symbol alla manifestazione che si terrà a Padova dal 18 al 20 marzo, racconterà agli operatori come questi obiettivi siano possibili grazie alla soluzione SmartPack Trailer di Zebra

Bancolini Symbol sarà a Green Logistics Expo, alla Fiera di Padova dal 18 al 20 marzo, per sensibilizzare sull’utilizzo efficiente dei dati all’interno dei trasporti e della logistica per accrescere l’efficacia operativa e, contemporaneamente, incrementare la sostenibilità della propria attività in termini di riduzione dell’impatto ambientale.

Nel corso dell’evento, anche all’interno di uno speech dedicato, Bancolini Symbol presenterà infatti SmartPack Trailer, la soluzione di Zebra Technologies che, combinando componenti hardware e software, consente al reparto di logistica delle aziende una visibilità in tempo reale delle operazioni di carico, fornendo così tempestivamente le informazioni corrette per accelerare le tempistiche, migliorare l’efficienza e incrementare sicurezza e sostenibilità dei processi.

SmartPack Trailer è in grado di acquisire dati chiave quali il livello di riempimento dei rimorchi, la densità e la qualità dei colli, la sezione e le altezze delle pile di pacchi, oltre che le immagini delle banchine di carico. Queste informazioni, acquisibili contemporaneamente da ogni rimorchio presente, consentono alle aziende di trasporti e logistica una visibilità senza precedenti, essenziale per ottimizzare le consegne.

È possibile, per esempio, conoscere istantaneamente come massimizzare i carichi per risparmiare carburante, eliminare i “colli di bottiglia” per accelerare i processi, oltre che migliorare la soddisfazione del personale e la sicurezza delle operazioni.

Monitorando gli indicatori chiave che incidono sui costi, la soluzione presentata da Bancolini Symbol fornisce la possibilità di correggere tempestivamente gli errori, ottimizzare l’impilamento delle merci e riempire i rimorchi in modo più efficiente. Ciò si traduce in un numero minore di camion sulle strade, nella riduzione del consumo di carburante, minor inquinamento oltre che in un taglio significativo degli interventi di manutenzione sui mezzi.

L’efficienza complessiva è ulteriormente garantita poiché, grazie ad un’unica dashboard, è possibile controllare simultaneamente lo stato delle operazioni nelle baie di ciascun rimorchio intervenendo in tempo reale solo dove necessario.

La soluzione SmartPack Trailer si basa su tre componenti. Alla base della soluzione vi è un’unità di monitoraggio hardware che, attraverso sensori 3D combinati con la tecnologia di imaging RGB, acquisisce le immagini in tempo reale delle banchine e delle operazioni in esse svolte.

I dati acquisiti dall’unità di monitoraggio vengono quindi elaborate da un motore di analisi software che effettua il calcolo matematico in tempo reale delle metriche chiave quali il livello di riempimento del rimorchio, densità e stato del carico.

Infine, attraverso una dashbord è possibile visualizzare in modalità multi-piattaforma le informazioni sulle operazioni di carico e degli avvisi relativi a più piattaforme, consentendo anche di effettuare drill down delle viste sui dettagli delle attività dei singoli rimorchi. È possibile, infine, anche sfruttare una vista tabellare per controllare le piattaforme attive, la cronologia delle operazioni eseguite e le note degli operatori. Questo permette alle aziende di confrontare dati, visualizzare tendenze e prendere decisioni informate per migliorare sempre più i flussi di lavoro e dei trasporti.