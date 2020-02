Poly al Call Center World con il suo ultimo portfolio UC wireless

Poly presenta alla manifestazioneuna rinnovata gamma di soluzioni dedicata all’end-to-end unified communications

Plantronics, (“Poly” – precedentemente Plantronics e Polycom), società di comunicazione globale che facilita le connessioni e collaborazioni umane significative, presenterà il suo più recente e innovativo portfolio dedicato all’unified communications (UC) al Call Center World (CCW) che si terrà a Berlino dal 2 al 5 marzo.

Lo showcase di Poly, presso il padiglione 2, stand C1, permetterà ai visitatori del CCW 2020 di toccar con mano le ultime novità in ambito wireless UC. Le soluzioni dell’azienda sono progettate specificamente per mettere le connessioni umane al centro della collaborazione sul posto di lavoro e mostrare uno dei più completi portfoli del settore.

“Con decenni di esperienza nell’innovazione e nell’audio, abbiamo una comprensione olistica delle esigenze dei lavoratori moderni, che lavorino in un ufficio, da casa, in viaggio o in un contact center – afferma Henning Schäfer, Senior Director Sales DACH & EE di Poly –. Dipendenti e clienti continuano a valutare la voce come uno strumento fondametale di comunicazione e hanno grandi aspettative riguardo la qualità dell’audio. Per questo Poly ha creato un portafoglio UC che fornisce alle aziende e ai lavoratori gli strumenti migliori per ottenere connessioni significative, offrendo allo stesso tempo soluzioni che siano facilmente implementabili e facili da gestire “.

Le soluzioni presentate al CCW di Poly includerà le seguenti soluzioni:

Poly Savi 8200 Office and UC series headsets – adatte a tutti i tipi di ambienti lavorativi, queste cuffie offrono una tecnologia wireless che offre ai dipendenti flessibilità e libertà di movimento, una facile connettività a più dispositivi e la riduzione del rumore di fondo.

Poly Voyager series – le ultime cuffie con Active Noise Cancelling (ANC) che consentono ai dipendenti di concentrarsi su ciò che è importante, indipendentemente dalla loro posizione, che sia la loro scrivania o un ambiente rumoroso.

Encore Pro series – queste cuffie economiche offrono audio di alta qualità, comfort e durata per tutto il giorno, adatte a chi lavora nei contact center e customer care.

Poly Studio X – questa soluzione all-in-one, con Zoom integrato, migliora l’esperienza dei meetings attraverso l’identificazione automatica degli interlocutori, la soppressione del rumore di fondo e le funzionalità di Poly MeetingAI, senza la necessità di disporre un laptop o di un altro dispositivo a portata di mano.

CCX Series – questi nuovi telefoni da scrivania sono dotati di un touchscreen ampio e reattivo che fornisce una connettività perfetta alle chiamate, al calendar e alle riunioni di Microsoft Teams.

Poly Lens – questo nuovo servizio di analisi e gestione cloud combina strumenti di gestione e analisi con una visione approfondita del modo in cui i dispositivi Poly vengono effettivamente utilizzati per offrire maggiore controllo e semplicità ai dipartimenti IT.

Durante il CCW 2020, Poly si unirà ai relatori del settore in occasione degli interventi più importanti. Alle 15:00 presso l’ exhibition forum, Padiglione 2, Gerrit Lipgens, responsabile vendite Poly in Germania e i Strategic Resellers parleranno delle nuove soluzioni UC di Poly.