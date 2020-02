Netgear e Paladin insieme per un’esperienza d’acquisto innovativa

Netgear, azienda specializzata nell’innovazione e nel connettere le persone a internet, ha stretto una partnership con Paladin: piattaforma di ‘try and buy’ che permette di avere a disposizione numerosi prodotti, per il tempo che si desidera, in tutta sicurezza. Grazie a questa partnership commerciale, gli utenti più attenti alle ultime innovazioni tecnologiche potranno acquistare il […]

Grazie a questa partnership commerciale, gli utenti più attenti alle ultime innovazioni tecnologiche potranno acquistare il meglio dei prodotti Netgear in ambito sistemi WiFi, LTE e Home.

“Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione e crediamo che Paladin sia una piattaforma innovativa e differente per poter accedere al meglio della tecnologia” ha dichiarato Ivan Tonon, Country Manager Netgear Italia. “Grazie a questa partnership, diamo agli utenti la possibilità di testare la validità e la funzionalità di alcuni dei nostri migliori prodotti prima di procedere all’acquisto e soprattutto di capire se il prodotto acquistato risponde davvero alle esigenze di chi lo compra”.

In 4 semplici step, l’utente potrà “noleggiare” il prodotto Netgear che risponde alle proprie esigenze e, una volta finito il test, decidere se acquistare il modello del prodotto noleggiato completamente nuovo, ricevendolo direttamente a casa a prezzo scontato.

I prodotti disponibili sono:

– Netgear M1: il mobile router pensato per chi lavora in movimento o per chi desidera la flessibilità e la convenienza di utilizzare una connessione LTE nella propria abitazione. Utilizzare M1 in casa o in viaggio significa poter contare su velocità elevata, condivisione della rete WiFi con 20 dispositivi e soprattutto privacy.

– Orbi RBK12: il nuovo sistema WiFi Netgear che coniuga elevate prestazioni allo stile unico che caratterizza tutti i prodotti della linea di sistemi WiFi Orbi. Da sempre sinonimo di affidabilità, velocità ed eleganza, il nuovo sistema Wi-Fi Mesh Orbi super compatto si compone di un router e un satellite che lo rendono adatto alla copertura di una superficie fino a 250mq (1 router + 1 satellite).

– Meural Canvas: il quadro digitale che trasforma le pareti in gallerie d’arte o in gallery delle migliori fotografie. Il display opaco anti-riflesso di Meural Canvas garantisce un’esperienza visiva eccezionale e permette di vedere nel dettaglio ogni singola pennellata dell’opera d’arte come se la si stesse guardando passeggiando all’interno di un museo.