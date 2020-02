Trueverit: nuovo Partner Program per abilitare il canale alla vendita dell’IoT

Con la sua piattaforma per l’IoT Integration, Trueverit affianca i partner nell’attuazione di applicazioni IoT enterprise soprattutto in ambito industriale

Trueverit, Industrial IoT Integration platform, presenta il nuovo Partner Program, rivolto a system Integrator, VAR, partner OEM e società di consulenza che vogliano dare un boost a progetti IoT e di Industrial 4.0 attraverso l’uso di una piattaforma open protocol, nata per essere facilmente integrata e capace di abilitare in tempo 0 soluzioni Internet of Things full stack.

Perché un nuovo Partner Program

Il Partner Program di Trueverit nasce con l’obiettivo di aiutare il canale a sfruttare meglio le opportunità commerciali che la tecnologia IoT offre.

La piattaforma favorisce l’integrazione tra mondo/dati IT e OT, ancora troppo separati, semplificando e accelerando la creazione di applicazioni cross silos negli ambiti smart factory, smart process e smart product, in ogni settore industriale.

In particolare, oltre al fatto di essere AI ready, va segnalata la versatilità: Trueverit può essere usata per creare applicazioni IoT end-to-end o semplicemente, sfruttando le API, per veicolare i dati raccolti ed elaborati all’interno di altri sistemi e applicazioni di terzi, persino interagendo con altre piattaforme IoT. In ambito industriale, è in grado di connettere virtualmente tutto, grazie al supporto degli standard più usati in questi ambiti.

Quasi tutto è configurabile da interfaccia grafica in modalità low code e i partner sono già indipendenti dopo una breve sessione di training. La security by design che la contraddistingue ne consente l’utilizzo per progetti di classe enterprise.

I system integrator più acerbi o più piccoli possono accendere tutti i layer della piattaforma e usarla come soluzione chiavi in mano; i più maturi, abbinarla ad altri tool e piattaforme IoT, ad esempio quelle che gestiscono solo la connettività o la data injestion e utilizzarla come strumento per fare analisi IoT, stabilire regole e presentare i dati. Ai partner OEM, Trueverit fornisce una tecnologia sicura, già disponibile in white label, con un semplice modello di business per rendere da subito la propria offerta più smart. Alle società di consulenza, attive in progetti di trasformazione digitale, servitization e industria 4.0, offre la possibilità di dare execution ai loro progetti con una soluzione pronta all’uso.

Il Partner Program si sviluppa su tre livelli certificati: Ready, Smart, Star. A ognuno corrisponde una diversa soglia di effort reciproco e di risultati.

“Crediamo che l’IoT sia un gioco di squadra dove ogni player debba mettere in gioco le proprie competenze” spiega Martina Casani, CMO di Trueverit. “Noi ci focalizziamo sullo sviluppo del software, abilitando il più possibile il partner nell’attuazione di applicazioni di Industrial IIoT e supportandolo sulle tematiche di campo, dove tipicamente si bloccano molte iniziative. Il partner può così focalizzarsi sugli obiettivi di business dei progetti e mettere a terra un nuovo modo di lavorare, basato sui dati in tempo reale. Il Partner Program nasce con questo spirito: partire da una forma di ingaggio rapida, elastica e semplice, per poi crescere insieme, sotto tutti i punti di vista.”