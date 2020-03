Nuovi scanner Epson A3 per acquisire fino a 40.000 pagine al giorno

Epson amplia la gamma di scanner con i modelli A3 per rispondere alle crescenti esigenze di digitalizzazione delle aziende

Epson annuncia due nuovi scanner A3 per le aziende: WorkForce DS-30000 e DS-32000.

Lo scenario

Secondo la società di ricerca e analisi di mercato Quocirca [1], la nuova gamma arriva in un momento in cui il 76% delle organizzazioni prevede che entro il 2025 la digitalizzazione della carta diventerà sempre più importante per il business. Questi nuovi modelli sono in grado di acquisire molteplici tipologie di documenti: libretti di assegni, carte d’identità (perfino passaporti, tramite un vassoio opzionale) e documenti di grande formato, con acquisizione delle immagini ad alta velocità (fino a 90 ppm o 180 ipm) e con un’ampia flessibilità dei supporti. Sono quindi il punto di partenza ideale per tutte le attività in cui i documenti cartacei devono essere digitalizzati per entrare nei flussi di lavoro elettronici.

L’uso di motori efficienti e di sensori CIS a basso intervento fanno sì che la nuova gamma utilizzi il minor consumo di energia possibile, mentre funzioni avanzate quali la riduzione dell’attrito, il rilevamento della doppia alimentazione e i sensori avanzati di protezione della carta impediscono che i documenti vengano danneggiati.

Carla Conca, Business Manager Visual Instruments e Prodotti Ufficio di Epson Italia, ha commentato: “La nostra nuova gamma di scanner A3 arriva in un momento in cui la digitalizzazione dei documenti sta diventando sempre più critica per adeguarsi alle procedure aziendali; per questo è stata progettata per adattarsi perfettamente a qualsiasi flusso di lavoro documentale. Il modello DS-32000 è dotato di un telaio regolabile per adattarsi al lavoro richiesto e può operare in modalità standard come un tradizionale scanner a foglio o può essere posato in piano quando si elaborano volumi più elevati. Può anche essere ripiegato quando non utilizzato, risparmiando spazio negli ambienti di lavoro più piccoli. La gamma inoltre offre soluzioni pratiche quali un touchscreen a colori e un supporto guidato per aiutare l’utente a gestire la pulizia e la manutenzione, riducendo così i tempi di fermo macchina e le chiamate di assistenza. Aggiungo che entrambi i prodotti sono stati costruiti intorno alla nostra Complex Production Architecture (CPA) e sono stati progettati secondo gli standard più elevati per soddisfare le richieste degli uffici e dei dipartimenti più esigenti”.

Scanner Epson WorkForce DS-30000 e DS-32000: principali caratteristiche

Grazie all’avanzata tecnologia di protezione della carta e di miglioramento dell’immagine, WorkForce DS-30000 supporta le esigenze di scansione degli uffici moderni. Dotato di un alimentatore ad alta capacità, di ampia capacità di scansione dei supporti e di un pannello touchscreen, questo modello può acquisire fino a 30.000 pagine al giorno. Altre caratteristiche includono:

– sensori avanzati integrati per la protezione della carta, che consentono di evitare il danneggiamento dei documenti

– sensori ultrasonici, che garantiscono la massima precisione dei documenti scansionati per mantenere l’integrità dei dati

– suite di tecnologie per l’elaborazione di un’ampia varietà di documenti, tra cui quelli di grandi dimensioni, carte d’identità e passaporti

– ampia gamma di driver, tra cui TWAIN, ISIS, WIA, SANE e ICA, per una facile integrazione nella maggior parte dei sistemi di gestione dei documenti

– dimensioni del documento (min/max): da 51x69mm a 304×5.588mm

– alimentatore automatico di documenti (ADF) in grado di gestire carta con grammatura variabile fra 27 g/m² e 413 g/m²

– software Document Capture Pro 3.0 con funzionalità OCR integrata che fornisce immagini nitide e chiare

WorkForce DS-32000 è stato progettato come uno scanner a foglio ad alte prestazioni da 90 pagine al minuto che acquisisce fino a 40.000 pagine al giorno. Caratterizzato da un esclusivo design del telaio regolabile (normale, orizzontale e compatto, per adattarsi allo spazio), DS-32000 consente di scegliere la posizione di scansione più adatta al lavoro da compiere. Altre caratteristiche includono:

– schermo touchscreen da 2,7″ retroilluminato che visualizza i lavori di scansione predefiniti ed evidenzia le esigenze di pulizia e manutenzione della macchina con istruzioni facili da seguire

– sensori integrati avanzati di protezione della carta, che consentono di evitare il danneggiamento dei documenti

– sensori ultrasonici, che garantiscono la massima precisione dei documenti scansionati, mantenendo l’integrità dei dati

– software Document Capture Pro 3.0 con funzionalità OCR integrata

– ampia gamma di driver, tra cui TWAIN, ISIS, WIA, SANE e ICA, per una facile integrazione nella maggior parte dei sistemi di gestione dei documenti

– retrocompatibilità con USB 3.0

– alimentatore automatico di documenti (ADF) in grado di gestire carta con grammatura variabile fra 20g/m2 e 413g/m2

I modelli WorkForce DS-30000 e DS-32000 saranno disponibili da aprile 2020.

[1] Quocirca’s Print 2025 Report, seconda edizione