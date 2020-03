Systematika distribuisce le soluzioni di rete intelligenti di Mellanox

Le soluzioni Mellanox entrano a far parte del portfolio di Systematika e vanno a potenziare l’offerta data center

Systematika Distribution ha stretto un nuovo accordo di distribuzione con Mellanox Technologies, fornitore multinazionale israeliano e americano di prodotti di rete basati sulla tecnologia InfiniBand ed Ethernet.

Mellanox è stata pioniera della tecnologia di interconnessione InfiniBand (IB) che, in combinazione con i suoi prodotti Ethernet ad alta velocità, è ora utilizzata in oltre la metà dei supercomputer più veloci del mondo e in molti dei principali data center iperscalabili.

“Mellanox ha un portafoglio prodotti completo e unico che testimonia il suo impegno verso gli standard aperti nel settore networking e cloud computing e la volontà di offrire continuamente tecnologia disruptive per il mondo data center” commenta Franco Puricelli, Amministratore Delegato di Systematika. “Si tratta di soluzioni di rete che possono far fare la differenza ai nostri partner in progetti di efficientamento dei data center e di miglioramento delle prestazioni di rete. Con le soluzioni Mellonox è possibile ridurre i carichi di lavoro a livello data center in ambito computazionale, di networking e di storage per ottenere prestazioni più elevate, un maggiore utilizzo e minori costi operativi per i clienti.”

Mellanox Technologies è fornitore di soluzioni Ethernet end-to-end, di interconnessione intelligente InfiniBand, di servizi per server, storage e infrastruttura iper-convergente. Le sue soluzioni di interconnessione intelligente aumentano l’efficienza dei Data Center, garantendo alte prestazioni di throughput e latenza minime, e accelerano il runtime delle applicazioni ottimizzandone l’utilizzo in ambienti quali high performance computing, Data Center aziendali, Cloud, Storage e Network Security.

Con l’inserimento del brand Mellanox, Systematika potenzia la sua proposition nel mondo data center che la vede in campo anche con le soluzioni di VMware, SUSE, Nutanix e Cohesity.

“Siamo molto lieti di aver stretto un accordo con Systematika Distribution, la loro reputazione nel fornire soluzioni aziendali di alto livello, l’attenzione per la trasformazione dei data center e l’impegno per le tecnologie emergenti sono stati motivi persuasivi per legare un accordo di distribuzione che crediamo possa portare a una significativa crescita reciproca “, ha affermato Syd Virdi, direttore vendite canale EMEA, Mellanox Technologies. “Il nostro obiettivo comune è aiutare i partner a differenziarsi fornendo soluzioni che offrano significativi vantaggi tecnici e commerciali; garantire ai clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno oggi offrendo allo stesso tempo funzionalità tecnologiche aperte, scalabili e orientate al futuro.”