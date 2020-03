TECRA A40-G, il nuovo notebook Dynabook dinamico e potente

Sarà disponibile da marzo 2020 Tecra A40-G, il nuovo notebook di Dynabook Europe che include prestazioni, connettività e sicurezza premium in un design sottile ma resistente. Produttività potenziata in qualsiasi momento Il Tecra A40-G vanta uno chassis leggero ma robusto – del peso di 1,47 kg – che è stato testato secondo gli standard militari per certificarne la […]

Sarà disponibile da marzo 2020 Tecra A40-G, il nuovo notebook di Dynabook Europe che include prestazioni, connettività e sicurezza premium in un design sottile ma resistente.

Produttività potenziata in qualsiasi momento

Il Tecra A40-G vanta uno chassis leggero ma robusto – del peso di 1,47 kg – che è stato testato secondo gli standard militari per certificarne la robustezza anche nelle condizioni lavorative più impegnative. Con una durata della batteria di 13 ore e la funzionalità di carica rapida che assicura 4 ore di autonomia con soli 30 minuti di ricarica, il dispositivo garantisce agli utenti la massima produttività per tutta la giornata lavorativa. Il suo display antiriflesso da 14 pollici riduce l’affaticamento visivo e fa sì che le prestazioni del dispositivo non siano influenzate dalle variazioni di illuminazione.

Potente e connesso

Il dispositivo è dotato di una serie di funzionalità che offrono prestazioni e connettività superiori. Alimentato da processori Intel Core di decima generazione e da una gamma di capacità di storage che include tre opzioni SSD, è stato ideato per offrire performance elevate e soddisfare le esigenze degli utenti business.

L’ultimo Intel 802.11ax (WiFi 6) permette velocità di connessione più elevate e una maggiore capacità, in linea con le esigenze crescenti delle applicazioni aziendali di ultima generazione. Per i professionisti in costante movimento e i dipendenti da remoto, l’LTE opzionale assicura anche il collegamento a Internet. Per quanto riguarda la connessione delle periferiche, l’A40-G è dotato di una porta USB Type-C e di una o due porte USB 3.1, a seconda della configurazione. Ulteriore connettività è fornita dalla Gigabit LAN, dalla porta HDMI e da uno slot per micro-SD, oltre che da un dock USB-C opzionale.

Intrinsecamente sicuro

L’A40-G include una serie di funzioni di sicurezza integrate per garantire che i dati personali e aziendali sensibili siano sempre protetti dalle “grinfie” dei criminali informatici. Il suo core è costituito dal BIOS di dynabook, sviluppato internamente, in combinazione con un Trusted Platform Module (TPM) che non solo memorizza i dati in modo sicuro, ma elimina anche il rischio di interferenze da parte di terzi. Inoltre, un SecurePad dotato di lettore di impronte digitali, di un lettore di Smart Card opzionale e dell’autenticazione facciale Intel Authenticate/Windows Hello offre una gamma di opzioni di autenticazione multifattore personalizzabili che protegge il dispositivo da accessi non autorizzati.