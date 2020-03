Due nuovi smartphone Alcatel per il mercato italiano

Alcatel 1S 2020, lo smartphone più amato della Serie 1, arriva in Italia con il modello entry level Alcatel 1B e un carico di novità

Alcatel 1S 2020 arriva in Italia e va ad ampliare la già famosa Serie 1 di Alcatel.

Il nuovo smartphone assicura performance potenti e straordinaria esperienza d’uso grazie al processore Octa-core e all’ampio display HD+ Vast da 6,22 pollici, oltre alla tripla fotocamera dotata di Intelligenza Artificiale in grado di catturare immagini di ottima qualità in qualsiasi condizione di luce.

Tripla fotocamera intelligente

Che si tratti di scattare foto di torte deliziose, ritratti di famiglia o amici al club, Alcatel 1S (2020) offre tutta la versatilità necessaria grazie alla tripla fotocamera (13MP + 5MP + 2MP) dotata di rilevatore di profondità con effetto Bokeh, grandangolo e obiettivo macro.

Oltre all’Intelligenza Artificiale per il rilevamento automatico di 22 diversi scenari, anche i selfie saranno sempre perfetti e luminosi grazie alla fotocamera frontale da 5MP con flash LCD.

Performance ottimizzata

Grazie alle potenti prestazioni di Alcatel 1S (2020) gli utenti non dovranno più rinunciare alla comodità del multitasking. Un efficiente processore Octa-Core, 3GB di RAM e 32GB di ROM e una batteria da 4000mAh permettono ore di ascolto della propria playlist preferita, binge-watching delle migliori serie TV in HD e lunghe maratone di videogames con gli amici.

Alcatel 1S (2020) integra inoltre la scansione di sicurezza con il riconoscimento facciale Face Key e il Fingerprint per mantenere al sicuro i propri dati custoditi nello smartphone.

Inoltre, attivare le diverse funzioni del proprio smartphone sarà semplice e veloce come un click, grazie all’apposito pulsante dedicato Google Assistant. “OK, Google”!

Esperienza visiva fluida

Dopo una giornata intensa, quando quel momento d’ozio sul divano diventa d’obbligo, sarà ancora più facile godere di un’esperienza di visione fluida grazie all’ampio display HD+ Vast da 6,22 pollici.

Tecnologia, ma anche estetica con un rapporto corpo-display 19:9 e design S-curve in vetro 2.5D ispirato ai colori e alle luci della natura.

C’è anche una proposta economicamente più accessibile

Insieme ad Alcatel 1S (2020), arriva sul mercato italiano anche lo smartphone entry level Alcatel 1B, per chi preferisce puntare su un prezzo accessibile, senza rinunciare a un’esperienza premium e ad un prodotto di design.

Per completare la gamma di nuovi dispositivi presentati dal brand, il nuovo Alcatel 1B entra sul mercato per fornire una straordinaria esperienza d’uso, perfetta per attività in multitasking, grazie al sistema operativo Android 10 (Go edition), al processore Quad-core e a 2 GB di RAM, per il doppio dello spazio di archiviazione.

Infatti, grazie alla funzione “Smart Management”, è possibile alleggerire la memoria del dispositivo ottimizzandone le prestazioni e lo spazio a disposizione.

Alcatel 1B possiede un ampio display HD+ da 5,5 pollici per un’ottima esperienza di visione dei propri contenuti multimediali preferiti ed un’autonomia giornaliera prolungata, grazie alla batteria da 3000 mAh che garantisce fino a 23 ore di conversazione, 14 ore di navigazione e 43 ore di streaming musicale, senza la necessità di avere un caricabatteria a portata di mano.

Inoltre, l’ampio e immersivo display, oltre alla texture che richiama l’effetto delle piume, rende lo smartphone un prodotto di design che garantisce un’ottima esperienza d’uso.

Il tasto integrato dedicato all’attivazione di Google Assistant, lo strumento di ottimizzazione delle performance e della memoria, il sistema operativo AndroidTM 10 (Go edition) sono tutte feature che rendono il nuovo smartphone Alcatel 1B un alleato perfetto per la vita di tutti i giorni, leggero e maneggevole, con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Alcatel 1S (2020) e Alcatel 1B sono disponibili in Italia ai rispettivi prezzi di 129,90 euro di 79,90 euro nelle colorazioni Agate Green e Power Grey per il top di gamma della serie 1, e Prime Black e Pine Green per il nuovo entry level.