BLI riconosce cinque sistemi TASKalfa Kyocera come “Reliable” e “Highly Recommended”

Cinque dispositivi di stampa multifunzione della gamma TASKalfa di Kyocera sono stati riconosciuti da BLI come “affidabili” e “altamente raccomandati”

Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI) che ha giudicato cinque dispositivi di stampa multifunzione di Kyocera Document Solutions come “affidabili” e “altamente raccomandati”. Il fermo impegno per la qualità continua a portare a Kyocera importanti riconoscimenti.

I cinque dispositivi TASKalfa 2553ci, 3253ci, 4053ci, 6003i e 6053ci sono stati testati nel laboratorio americano di Buyers Lab. I test di Buyers Lab sono progettati per replicare quotidianamente l’uso reale dei sistemi in una giornata lavorativa di otto ore e include la produzione di documenti di varie dimensioni, in modalità simplex e duplex e una combinazione di lavori di breve, moderata e lunga durata, nonché cicli di on/off.

Nel caso di Kyocera, uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni documentali, i prodotti sono passati a pieni voti, dimostrando di essere “altamente affidabili” e “una scelta forte nel complesso”. Tutte e cinque le stampanti multifunzione hanno ottenuto 10 punti su 10 in termini di affidabilità e 9 su 10 in termini di sicurezza. I risultati dimostrano l’affidabilità dei prodotti in una serie di aspetti che assicurano la resistenza nel tempo e la capacità di produrre comunque risultati di alta qualità, garantendo al contempo una sicurezza ottimale.

I dispositivi hanno raggiunto risultati eccellenti in diverse aree come velocità di scansione e copia; capacità carta superiore alla media; e output affidabile e di alta qualità. Inoltre, questi dispositivi si sono distinti per le interfacce utente Web di facile utilizzo; La piattaforma HyPAS di Kyocera che consente agli utenti di connettersi ad applicazioni personalizzate e integrate; e la possibilità di stampare da qualsiasi luogo con il supporto per il mobile printing per dispositivi Android e Apple.

“Siamo lieti di aver ricevuto questo riconoscimento da Keypoint Intelligence – Buyers Lab. La nostra gamma TASKalfa è stata progettata per avere la massima affidabilità al fine di garantire ai nostri clienti il ​​massimo tempo di attività e una qualità costante. Questo riconoscimento è una ricompensa per il nostro impegno per l’innovazione continua al fine di fornire ai nostri clienti i migliori prodotti e servizi possibili”, ha affermato Michimasa Kobayashi, Senior Manager Product Marketing di Kyocera Document Solutions Europe.

Questa notizia segue il recente successo di Kyocera con il premio Winter 2020 Pick Awards per le fotocopiatrici multifunzione di Buyers Lab, in cui i tre dispositivi TASKalfa 9003i, 8003i e 7003i hanno trionfato, grazie alla valutazione come “altamente affidabili”.