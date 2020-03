La Colorado 1650 di Canon entra nel programma di garanzia ICS

Lo fa insieme al relativo inchiostro UVGel 460, entrambi certificati dal produttore di supporti grafici Avery Dennison

La stampante di grande formato roll-to-roll Colorado 1650 di Canon e il relativo inchiostro UVGel 460 sono stati certificati dal produttore di supporti grafici Avery Dennison nell’ambito del proprio programma di garanzia ICS.

La certificazione attesta che le applicazioni in vinile stampate con il sistema Colorado 1650 soddisfano elevati standard di qualità e durata.

La stampante Colorado 1650 e l’inchiostro UVgel 460 ricevono, così, la certificazione di garanzia ICS da Avery Dennison.

Canon ha lavorato a stretto contatto con Avery Dennison fin dal lancio del modello Colorado 1650, stampante caratterizzata da un set di inchiostri versatile e molto resistente.

Tempi di durata certificati

Oggi, tutta la produzione della stampante Colorado 1650 con inchiostro UVGel 460 è certificata dal programma di garanzia ICS di Avery Dennison, attestando quindi la qualità e la durata delle applicazioni di grande formato prodotte dal sistema Canon.

Utilizzando gli inchiostri UVGel 460 in combinazione con supporti e laminati Avery Dennison, le applicazioni di stampa hanno una durata fino a otto anni all’aperto e fino a 11 anni in ambienti chiusi.

Come riferito in una nota ufficiale da Walter Bano, Production Printing Products Country Director di Canon Italia: «Con la tecnologia UVGel, abbiamo sviluppato un concetto dirompente capace di combinare i vantaggi delle tradizionali tecnologie di inchiostro come eco-solvente, lattice e UV in un unico set di inchiostri. Siamo orgogliosi di ricevere la garanzia ICS da un marchio rispettato in tutto il mondo quale Avery Dennison e siamo lieti di constatare che la nostra base di installazioni è in rapido aumento. Il sistema Colorado è diventato in poco tempo un riferimento per il settore in termini di sostenibilità, qualità e produttività».

Per Paul Roba, responsabile relazioni OEM presso Avery Dennison: «Con la stampante Colorado 1650 e l’inchiostro UVgel 460 abbiamo aggiunto al nostro ampio programma di garanzia ICS una piattaforma di produzione di stampa unica nel suo genere e di alta qualità. Offriamo ai PSP soluzioni accuratamente testate, aumentando la fiducia nelle prestazioni grafiche e identificando nuovi processi di miglioramento a livello di produttività».