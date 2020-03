Apertura alle vendite per i nuovi comandi digitali Living NOW

Dopo il lancio del 2019, i nuovi comandi digitali MyHome_Up sono ufficialmente disponibili a partire dal primo Aprile

La domotica MyHome_Up di Bticino allarga i suoi orizzonti in termini di innovazione.

Con i comandi digitali, adesso finalmente disponibili e in estetica Living NOW, il sistema domotico cambia forma e prende voce.

Il design è unico: comandi capacitivi, assenza di placca, linee sottili, icone a led personalizzabili, modularità espandibile.

Con una sola applicazione, APP MyHome_UP, è possibile modificare o ampliare le funzioni associate ai comandi. Ad esempio: è possibile scambiare la funzione “comando dimmer” con la funzione “comando tapparella” oppure passare dalla gestione di un punto luce al comando di due luci distinte. Infinite possibilità di configurazione per una domotica semplice e flessibile.

Ma la grande novità che caratterizza la nuova offerta Bticino è l’integrazione totale dell’assistente vocale Amazon Alexa. Bticino, prima di tutti, integra nell’impianto elettrico, sia in termini estetici che funzionali, i dispositivi di controllo vocale più diffusi e richiesti dal mercato.

Oggi gestire con la propria voce le funzioni domotiche (luci, tapparelle, scenari, musica, temperatura) è davvero semplice.

Scegliere quindi i nuovi comandi digitali Living Now per MyHome_up è vera una garanzia per il professionista e una nuova esperienza di vita per per gli utenti.