Hard disk Toshiba MG08: c’è compatibilità con Microchip

I nuovi Hard Disk Drives Enterprise di Toshiba sono compatibili con gli Adaptec HBA e RAID Adapter di Microchip Technology

La serie di HDD Enterprise Capacity Toshiba MG08 da 16 TB è compatibile con la Microchip Adaptec Smart Storage Platform.

Lo ha fatto sapere la stessa Toshiba Electronics Europe annunciando che i test di compatibilità di Microchip Technology condotti sugli hard disk Enterprise Capacity (HDD) da 16TB1 nei form factor da 3,5″ e 3,5″2 della serie MG08, recentemente lanciata, sono stati completati con successo su tutti gli adattatori per bus host Adaptec (HBA) e sugli adattatori RAID (Redundant Array of Independent Disk).

Di conseguenza, le aziende che utilizzano gli adattatori Adaptec Smart Storage possono ora installare anche le unità Enterprise Toshiba da 16TB.

Gli HDD Enterprise vengono solitamente utilizzati in network di grandi dimensioni e collegati al sistema di server host tramite HBA o adattatori RAID.

A questo proposito, l’interazione fluida degli hard disk e degli adattatori HBA/RAID è essenziale per il funzionamento e la stabilità dei sistemi di software aziendali e sistemi di archiviazione cloud.

La compatibilità confermata della serie MG08 si riferisce ai modelli SATA MG08ACA16TE (blocco da 512 byte) ed MG08ACA16TA (blocco da 4k byte), nonché ai prodotti con interfaccia SAS MG08SCA16TE (512) ed MG08SCA16TA (4k).

I test sono stati effettuati sugli HBA della serie HBA Adaptec HBA 1100 e sugli adattatori RAID della serie Adaptec SmartRAID 3100 e sugli adattatori RAID Adaptec serie 8, ancora ampiamente utilizzati.

Non solo sono state testate le funzionalità di base e la compatibilità delle interfacce, ma sono stati eseguiti anche test hot-plug, test di accensione e test di riavvio. La stabilità a lungo termine è stata confermata anche da un test di durata prolungata condotto da Microchip.

Gli hard disk MG08 sono risultati idonei per essere inseriti nella lista dei prodotti compatibili con Microchip.

Come riferito in una nota ufficiale da Rainer Kaese, Senior Manager Business Development Storage Products di Toshiba Electronics Europe: «Grazie all’eccellente collaborazione a lungo termine con Microchip, siamo riusciti a ottenere la certificazione di compatibilità della nuova generazione di HDD con gli adattatori Microchip poco dopo il lancio sul mercato. Si tratta di un contributo molto importante per l’implementazione di sistemi di storage stabili per la quantità di dati in costante crescita».