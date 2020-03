CorelDRAW 2020: nella suite grafica entrano AI e cloud collaboration

Più intelligente e collaborativa di sempre, la nuova CorelDRAW Graphics Suite 2020 velocizza il flusso di lavoro creativo

Ci sono la potente tecnologia data dall’intelligenza artificiale e la collaborazione basata sul cloud nella nuova CorelDRAW Graphics Suite 2020, che consente ai grafici professionisti e ai team di grafica di abbattere le barriere creative.

Come? Grazie a un’intelligenza artificiale (AI) all’avanguardia, a significative ottimizzazioni delle prestazioni e un accesso alla collaborazione basata su cloud: il tutto per velocizzare il flusso di lavoro creativo.

Con un’offerta di suite native per macOS e Windows, oltre a CorelDRAW.app per il web, la linea di software per la grafica CorelDRAW 2020 offre la potenza di cui i grafici hanno bisogno per passare dal concept originale a un output impeccabile in tempi record.

Con un’offerta completa di applicazioni professionali per l’illustrazione vettoriale, il layout e la stampa, il fotoritocco e altro ancora, CorelDRAW Graphics Suite 2020 debutta con aggiornamenti estesi che velocizzano la creazione di grafiche e progetti complessi.

CorelDRAW.app permette agli utenti di lavorare con file di grafica pressoché ovunque e, per la prima volta, chi dispone di un abbonamento può trarre vantaggio dalle nuove funzionalità di collaborazione dell’app per semplificare l’intero processo di revisione e approvazione.

Come riferito in una nota ufficiale da John Falsetto, Senior Director of Products for CorelDRAW e productivity products: «La nostra release di punta di CorelDRAW introduce tecnologie all’avanguardia per ottimizzare l’intera esperienza di progettazione. Con CorelDRAW Graphics Suite 2020, ora team e clienti possono accedere a un hub di collaborazione centralizzato che permette a tutti di essere allineati in tempo reale, mentre i grafici possono scoprire la potenza dell’apprendimento automatico per creare risultati straordinari, più velocemente che mai. Abbiamo usato l’intelligenza artificiale in tutta la suite, per avere il maggiore impatto possibile sul flusso di lavoro di grafica professionale».

Nuove funzionalità per progetti visivamente straordinari

CorelDRAW Graphics Suite 2020 offre nuove funzionalità per realizzare progetti visivamente straordinari e risorse di alta qualità.

Tra questi: strumenti supportati dall’AI che estendono le possibilità di progettazione e accelerano i flussi di lavoro.

L’intelligenza artificiale ottimizzata per GPU consente di ottenere un impatto significativo in termini di risultati e risparmio di tempo in tutto il processo di progettazione. Questa profonda integrazione della tecnologia di AI permette agli utenti di ottenere risultati eccezionali.

NOVITÀ! Upsampling delle immagini ed eliminazione degli artefatti : ingrandisci le immagini con opzioni di upsampling basate sull’AI che creano risultati di alta qualità con nitidezza, bordi e dettagli precisi. Trai il massimo da immagini JPEG lossy con tecniche di apprendimento automatico che eliminano gli artefatti della compressione e recuperano i dettagli dei colori, per dire addio alle noiose operazioni di editing manuale.

: ingrandisci le immagini con opzioni di upsampling basate sull’AI che creano risultati di alta qualità con nitidezza, bordi e dettagli precisi. Trai il massimo da immagini JPEG lossy con tecniche di apprendimento automatico che eliminano gli artefatti della compressione e recuperano i dettagli dei colori, per dire addio alle noiose operazioni di editing manuale. RIPROGETTATO! PowerTRACE : sperimenta i nostri migliori risultati nel passaggio da bitmap a vettoriale, grazie alla nuova tecnologia di ottimizzazione delle immagini assistita dall’AI di CorelDRAW che migliora la qualità di una bitmap mentre l’operazione è in corso.

: sperimenta i nostri migliori risultati nel passaggio da bitmap a vettoriale, grazie alla nuova tecnologia di ottimizzazione delle immagini assistita dall’AI di CorelDRAW che migliora la qualità di una bitmap mentre l’operazione è in corso. NOVITÀ! Effetti “Stile motivo” : quando lavori in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT, scegli da una gamma di impostazioni predefinite di AI di grande impatto ispirate alle tecniche di diversi artisti e generi, per produrre una versione stilizzata di un’immagine o di un oggetto.

: quando lavori in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT, scegli da una gamma di impostazioni predefinite di AI di grande impatto ispirate alle tecniche di diversi artisti e generi, per produrre una versione stilizzata di un’immagine o di un oggetto. PERFEZIONATO! Le maschere in Corel PHOTO-PAINT: seleziona in modo rapido e preciso un’immagine con la nuova “Maschera di selezione intelligente” che espande automaticamente la selezione trovando i bordi. Lo strumento “Trasforma maschera” ora consente l’applicazione delle trasformazioni ai pixel all’interno di una maschera.

Collaborazione senza soluzione di continuità, per velocizzare e semplificare il processo di revisione.

Ottimizza la produttività traendo vantaggio dal nuovo flusso di lavoro di collaborazione di CorelDRAW.app, disponibile esclusivamente con un abbonamento a CorelDRAW Graphics Suite, una licenza con programma Maintenance o un piano di acquisto aggiuntivo per i clienti di una licenza permanente.

NOVITÀ! Facile condivisione dei file per revisioni e approvazioni collaborative : offrendo un modo notevolmente migliorato di connettersi con colleghi e clienti in tempo reale, CorelDRAW.app ora funge da hub centrale per condividere i file di CorelDRAW (CDR) con i clienti e le figure coinvolte. Questo nuovo flusso di lavoro collaborativo semplifica l’applicazione di modifiche, revisioni e approvazioni, consentendo all’autore del progetto di gestire i feedback di una o più persone in un singolo file di lavoro.

: offrendo un modo notevolmente migliorato di connettersi con colleghi e clienti in tempo reale, CorelDRAW.app ora funge da hub centrale per condividere i file di CorelDRAW (CDR) con i clienti e le figure coinvolte. Questo nuovo flusso di lavoro collaborativo semplifica l’applicazione di modifiche, revisioni e approvazioni, consentendo all’autore del progetto di gestire i feedback di una o più persone in un singolo file di lavoro. NOVITÀ! Commenti e annotazioni : tieni tutti allineati e aggiornati visualizzando i feedback, rispondendo e chiudendoli, con le nuove Floating Window/Comments Inspector. Risparmia tempo e prezioso spazio sullo schermo aggiungendo commenti dettagliati e annotazioni, fra cui icone di note, frecce, rettangoli, ellissi e linee dritte e con forme libere direttamente sul documento.

: tieni tutti allineati e aggiornati visualizzando i feedback, rispondendo e chiudendoli, con le nuove Floating Window/Comments Inspector. Risparmia tempo e prezioso spazio sullo schermo aggiungendo commenti dettagliati e annotazioni, fra cui icone di note, frecce, rettangoli, ellissi e linee dritte e con forme libere direttamente sul documento. NOVITÀ! Semplice accesso: i collaboratori possono accedere a file di progettazione condivisi e aggiungere suggerimenti e annotazioni in CorelDRAW.app accedendo come ospiti o con un account cliente Corel nel browser web, su qualsiasi dispositivo.

Nuovi strumenti creativi e stampa innovativa

Utili strumenti creativi e aggiornamenti importanti al testo, fra cui elenchi multilivello personalizzabili, ispirano gli utenti ad ampliare i loro orizzonti di progettazione e a lavorare in modo più efficiente.

NOVITÀ! Funziona con font variabili : trai vantaggio dalla più recente tecnologia dei font con il supporto dei caratteri variabili OpenType, che consente di modificare facilmente il layout del testo e di ottenere un’ampia gamma di aspetti unici da un singolo font. Beneficia di un’esperienza di stampa responsive e flessibile e, in molti casi, di file con dimensioni inferiori anche quando contengono diversi stili di font.

: trai vantaggio dalla più recente tecnologia dei font con il supporto dei caratteri variabili OpenType, che consente di modificare facilmente il layout del testo e di ottenere un’ampia gamma di aspetti unici da un singolo font. Beneficia di un’esperienza di stampa responsive e flessibile e, in molti casi, di file con dimensioni inferiori anche quando contengono diversi stili di font. NOVITÀ! Strumento Internal Shading : applica ombreggiature interne a elementi del disegno per conferire profondità 3D. Il nuovo strumento “Internal Shading” consente di simulare la luce che cade su un oggetto e quindi di perfezionare l’ombreggiatura interna.

: applica ombreggiature interne a elementi del disegno per conferire profondità 3D. Il nuovo strumento “Internal Shading” consente di simulare la luce che cade su un oggetto e quindi di perfezionare l’ombreggiatura interna. NOVITÀ! Lenti effetto bitmap : applica effetti bitmap come lenti in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT. Posiziona gli effetti bitmap con precisione, spostando o modificando le lenti e applica un effetto di sfocatura per mescolare facilmente oggetti vettoriali e bitmap in un progetto esistente.

: applica effetti bitmap come lenti in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT. Posiziona gli effetti bitmap con precisione, spostando o modificando le lenti e applica un effetto di sfocatura per mescolare facilmente oggetti vettoriali e bitmap in un progetto esistente. NOVITÀ! Effetti non irreversibili in Corel PHOTO-PAINT: le nuove Floating Window/Effects Inspector consentono di applicare, modificare e provare con facilità gli effetti, il tutto senza modificare l’oggetto sorgente. Ottieni aspetti diversi aggiungendo più effetti, riordinandoli nell’elenco o attivandoli e disattivandoli.

Notevoli miglioramenti a livello di prestazioni in tutta la suite

Ottieni risultati migliori con una suite di applicazioni accelerata e notevolmente più reattiva. Con molte complesse operazioni che danno prestazioni fino a dieci volte superiori rispetto alla nostra versione precedente, gli utenti possono passare dal concept al completamento in tempi record.