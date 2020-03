L’inchiostro UVgel per la stampante Colorado 1650 ottiene la certificazione 3M Peformace Guarantee

Canon Production Printing ha annunciato che 3M ha rilasciato la certificazione 3M Performance Guarantee per la stampante Colorado 1650 e l’apposito inchiostro UVgel 460. 3M ha testato gli inchiostri UVgel 460 su un’ampia gamma di supporti di stampa. Questa certificazione è chiara dimostrazione che le applicazioni stampate con Colorado 1650 in combinazione con i supporti […]

Canon Production Printing ha annunciato che 3M ha rilasciato la certificazione 3M Performance Guarantee per la stampante Colorado 1650 e l’apposito inchiostro UVgel 460. 3M ha testato gli inchiostri UVgel 460 su un’ampia gamma di supporti di stampa. Questa certificazione è chiara dimostrazione che le applicazioni stampate con Colorado 1650 in combinazione con i supporti di stampa approvati da 3M, raggiungono i più alti standard di qualità.

La stampante Colorado 1650 è una stampante roll-to-roll, che utilizza una gamma di inchiostri sostenibili, flessibili e resistenti al tempo stesso. Inoltre FLXfinish, un nuovo approccio alla polimerizzazione a LED, consente all’utente di scegliere tra le modalità di stampa opaca o lucida. Ciò significa che è possibile ottenere diverse finiture estetiche senza dover cambiare inchiostri o supporti.

Colorado 1650, presentata a FESPA 2019, ha ottenuto un successo immediato ed è particolarmente apprezzata dai clienti per essere in grado di stampare una vasta gamma di applicazioni diverse, sia per interni che per esterni.

Canon ha lavorato a stretto contatto con 3M per garantire la qualità e le prestazioni elevate delle stampe UVgel su un’ampia gamma di supporti 3M.

“Quando abbiamo iniziato a sviluppare la nostra rivoluzionaria tecnologia UVGel, l’intento era riunire tutti i vantaggi delle tecnologie a getto di inchiostro esistenti in un’unica soluzione ed offrire ai nostri clienti l’opportunità di lavorare con la più ampia gamma di supporti di stampa possibile”, ha commentato Walter Bano, Production Printing Products Country Director di Canon Italia.

“La certificazione 3M Performance Guarantee è per noi motivo di orgoglio. Una conferma del fatto che i nostri clienti possono ottenere stampe durevoli e di alta qualità grazie a Colorado 1650. La nostra base clienti, in costante crescita, si affida sempre con maggior frequenza alla tecnologia UVGel, sia per i supporti di utilizzo più frequente, che con quelli emergenti, come ad esempio i supporti di stampa privi di PVC.”