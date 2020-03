Idee per la Festa del Papà da Gigaset

A pochi giorni dalla Festa del Papà, Gigaset lancia una campagna sul sito. Protagonisti i GSM senior e i cordless di casa Gigaset

A pochi giorni dalla Festa del Papà, Gigaset lancia una campagna pensata proprio per festeggiare e rendere omaggio ai pilastri delle famiglie di ciascuno di noi, anche per sentirsi più vicini in questi giorni tanto difficili.

La campagna sul sito internet di Gigaset prevede la proposta del GL590 e del E290A insieme ad un prezzo davvero speciale.

Il nuovo Gigaset GL590 è un cellulare pensato e ingegnerizzato per il pubblico senior.

Un robusto apparecchio dal design a conchiglia, dual sim, con una batteria che vanta una durata di 550 ore in stand by e di oltre 10 ore in conversazione.

Il display del Gigaset GL590 misura 2,8 pollici (7,3 cm di diagonale) è a colori in formato QVGA, 240px x 320px e ad alto contrasto. I tasti di selezione sono ad isola, molto grandi e chiaramente definiti.

Il volume della suoneria e delle chiamate può essere impostato su “molto alto”, garantendo agli utenti di sentire molto bene quando il telefono squilla e comprendere perfettamente e senza alcuna interferenza le conversazioni.

Sul retro del cellulare, sulla parte anteriore a cellulare chiuso, è posizionato un pulsante di colore arancione destinato all’SOS. Premendolo ci si garantisce una rapida assistenza in caso di emergenza ed è quindi un elemento cruciale di sicurezza per una persona più in là con gli anni.

La funzione SOS permette di chiedere aiuto velocemente fino a 5 numeri preimpostati in caso di emergenza.

È sufficiente premere il pulsante e la funzione si attiverà in automatico chiamando il primo numero.

È anche possibile impostare il telefono in modo che venga attivato un forte segnale di allarme quando si preme il pulsante SOS in modo da attirare l’attenzione delle persone nelle immediate vicinanze.

Con la nuova famiglia E290, Gigaset ha centrato l’equilibrio perfetto tra l’high tech facile da usare e l’eleganza del design. Questi apparecchi sono ideali per un pubblico senior che vuole restare sempre connesso anche quando i propri cari sono lontani.

Concretezza, solidità, usabilità.

Il nuovo Gigaset E290A è un cordless dalle caratteristiche spiccate, un design molto moderno, accentuato da tasti di dimensioni generose, da un ampio display e da una forma altamente ergonomica. Tutte caratteristiche che eleggono il Gigaset E290A a regalo ideale per un papà senior.

Funzioni speciali quali le suonerie impostate con possibilità di audio particolarmente udibile, un design con tasti ad isola importanti, un’ergonomia che offre un grip saldo e sicuro e la comodità di un’efficiente segreteria telefonica, fanno del Gigaset E290A un apparecchio telefonico adatto sia al pubblico senior più a suo agio con un telefono dalla visione chiara e dall’audio inequivocabile sia alla famiglia numerosa ed attiva.

Gli apparecchi Gigaset sono disponibili, oltre che presso i migliori rivenditori, accedendo allo shop on line dell’azienda e ad Amazon.