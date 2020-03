Libraesva e Westcon-Comstor: siglato nuovo accordo di distribuzione per l’Italia

Libraesva annuncia accordo con Westcon-Comstor per la tutela dei dati aziendali scambiati via email contro le minacce informatiche

Libraesva, azienda specializzata nello sviluppo di prodotti di email security, firma un nuovo accordo di distribuzione con Westcon-Comstor, distributore globale di tecnologie, volta a consentire ad aziende di ogni dimensione di affrontare lo scenario attuale delle minacce informatiche, in costante evoluzione e mutazione, grazie a soluzioni di protezione efficaci e tecnologicamente avanzate.

Nei termini dell’accordo, la distribuzione sull’intero territorio italiano della gamma di prodotti e servizi di email security e di email archiving di ultima generazione di Libraesva, già ampiamente riconosciuta su scala nazionale ed internazionale.

Westcon-Comstor, presente in oltre 70 Paesi per un fatturato annuo che supera i 3 miliardi di dollari, offre valore aggiunto e opportunità di business mettendo in contatto i principali fornitori IT del mondo con un canale di rivenditori di tecnologia, integratori di sistemi e fornitori di servizi.

Con la sigla ufficializzata oggi, Westcon-Comstor amplia la propria offerta di prodotti e servizi in ambito email security e Libraesva si avvicina maggiormente alle aziende, fornendo loro le sue soluzioni di sicurezza informatica Email Security Gateway, Email Load Balancer e Email Archiver per prevenire le minacce del cyber-crime.

“La protezione dei dati trasmessi tramite email è una questione di crescente importanza per le aziende. La collaborazione con Libraesva ci consente di aggiungere alla nostra già ampia offerta di prodotti e vendor di security, soluzioni avanzate di sicurezza per la posta elettronica aziendale” commenta Maurizio Lavagna, Westcon Managing Director Italy, Adriatics & Eastern Europe.

Paolo Frizzi, CEO di Libraesva conclude: “L’email rappresenta ancora oggi il canale di comunicazione digitale più in uso nel business. E’ anche l’ambiente privilegiato dai criminali informatici per perpetrare minacce con forme e modalità di attacco sempre nuove a discapito delle aziende e dei loro reparti IT. E’ fondamentale estendere la disponibilità di adeguati sistemi di protezione e prevenzione e la loro accessibilità. Siamo lieti di poter contare su un Partner di comprovata esperienza quale è Westcon per garantire una protezione puntuale nel tempo alle aziende e alle comunicazioni trasmesse a livello enterprise, certi che la nostra collaborazione saprà porsi a supporto di quanti sono chiamati ad affrontare quotidianamente l’importante sfida della sicurezza”.