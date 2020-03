Da Toshiba il regalo perfetto per la Festa dei Papà

A partire da 49,90 euro, l’hard disk Canvio Ready plug-and-play promette ampio spazio di archiviazione e protezione da urti e cadute

In occasione della Festa del Papà Toshiba Electronics Europe GmbH propone Canvio Ready, il regalo perfetto per celebrare ogni padre, da sempre il super eroe di grandi e piccini.

Con questo hard disk plug-and-play è possibile assicurare lunga vita a ricordi, immagini, video e file d’ogni tipo. È infatti possibile salvarli in un lampo grazie alla velocità di trasferimento dati massima di 5 Gbit/s e tecnologia USB 3.0.

Una memoria da elefante, fino a 4TB di spazio di archiviazione, ospiterà e conserverà preziosamente ogni momento indimenticabile, ma anche tanti importanti file di lavoro.

E per le “super imprese” dei Papà? La tecnologia Ramp Loading previene l’usura interna dell’unità mentre si è in movimento e il sensore d’urto interromperà l’alimentazione nell’eventualità di sollecitazioni fisiche, per proteggere i dati in ogni momento.

Velocità, ampio spazio di archiviazione, protezione dagli urti e cadute, ma anche attenzione al design e praticità. Oltre ai super poteri, Canvio Ready con i suoi 200 grammi circa e un form factor compatto dal case con motivo a puntini è un gadget hi-tech very stylish anche per i papà più trendy.