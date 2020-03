Anche coloro che non possono definirsi dei veri esperti di gambling online riconosceranno che, con il passare degli anni, il progresso tecnologico ha comportato un crescente miglioramento nel gameplay dei casinò virtuali

I dati più recenti resi noti da Agimeg, l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco, indicano che a gennaio 2020 gli Italiani hanno investito 81 milioni di euro sui tavoli da gioco dei casinò online. Una cifra che segna una crescita del 13% rispetto a quella spesa nei primi 31 giorni dell’anno precedente.

È evidente che la continua crescita dei servizi e del supporto offerti ai propri utenti stia premiando l’industria del gaming online. Grazie all’aumento della velocità di connessione a Internet, allo sviluppo di nuovi software e all’applicazione di tecnologie innovative, gli appassionati di gambling online possono oggi godere di esperienze di gioco sempre più realistiche e simili a quelle offerte dai casinò fisici tradizionali. Una svolta importante, sotto questo punto di vista, la si è avuta con l’arrivo e la diffusione dei giochi con croupier dal vivo.

Casinò live: la rivoluzione dell’OCR

Una svolta, si diceva, dovuta in primo luogo al superamento dell’impersonalità e della mancanza di interazione umana che limitano il successo delle sale da gioco online più tradizionali. Un significativo passo avanti, in questo senso, è avvenuto quando i fornitori di software per casinò online hanno iniziato a utilizzare la tecnologia OCR (Optical Character Recognition). Impiegata inizialmente per scansionare e gestire documenti, è stata successivamente implementata al fine di automatizzare i processi robotici. Una volta introdotta nei live casinò, ha consentito di ovviare alle fastidiose problematiche di delay connesse ai precedenti programmi, operanti mediante l’identificazione a radiofrequenza (RFID).

Con l’OCR è possibile monitorare con cura e in tempo reale la sala da gioco tramite l’impiego di telecamere ad hoc, che trasmettono anche i tipici rumori metallici ed elettronici di slot e roulette. Mediante una console visualizzabile sullo schermo del proprio computer, i player hanno la possibilità di piazzare le puntate, di verificare lo stato delle giocate e di monitorarne gli esiti, mentre una finestra di live chat consente di interagire in qualsiasi momento con i croupier e gli altri giocatori.

Come riconoscere i migliori casinò dal vivo

Il successo riscontrato dai casinò con dealer dal vivo nel pubblico di appassionati ha determinato un incremento dell’offerta di prodotti. Per godere di esperienze di gioco sicure e in linea con le più recenti innovazioni, è bene quindi scegliere le sale da gioco online che si affidano ai migliori software provider. Di seguito, si indicano i più popolari e affidabili sviluppatori attivi nel mercato del gaming.

NetEnt

NetEnt, un’azienda svedese che da oltre 20 anni sviluppa software per il gambling online. Dal 2013 l’azienda ha lanciato il suo primo studio di casinò live a Malta. Quotata in borsa, combina le eccellenti grafiche a un design raffinato ed elegante. Una storia di particolare successo è quella delle sue videoslot, accessibili tramite desktop o mobile.

Ad aggiudicarsi la prima posizione nella classifica delle migliori slot firmate NetEnt secondo Gambling.com è Mega Fortune. Creata nel 2008, è stato uno dei primi giochi di casinò online a offrire il Mega Jackpot, tra cui quello da 2,5 milioni di sterline vinto da un 24enne svedese baciato dalla fortuna. Un altissimo livello di gradimento è riscontrato anche dai giochi come la Roulette, il Blackjack ed il Draw Blackjack con croupier dal vivo. Appoggiandosi sulle più recenti tecnologie di gaming online, NetEnt intrattiene gli appassionati di tutto il mondo con un gameplay entusiasmante e di altissimo livello.

Playtech

Playtech è una società pionieristica nel campo dello sviluppo di software e soluzioni per casinò dal vivo che si basano sulla la tecnologia di realtà aumentata. Già nel 2003 proponeva una sala da gioco live con cui far divertire gli utenti dal proprio salotto domestico, circondati da effetti sonori realistici, con tavoli VIP e 7 Seat Blackjack. Gli studi da cui trasmette sono progressivamente aumentati nel corso degli anni, raggiungendo destinazioni come Lettonia, Romania, Filippine, mentre in Spagna registra nientemeno che dal Casino Gran Madrid, uno dei più prestigiosi casinò fisici del Paese. All’interno della sua vastissima proposta per il gaming non mancano certo le slot, con un catalogo di ben 95 titoli che vantano montepremi e payback decisamente allettanti.

Microgaming

Fondata nel 1994 con sede nell’Isola di Man, Microgaming è una delle principali aziende che forniscono i software per casinò online. Tra i suoi prodotti live di maggior successo figurano il “Playboy Live Dealer” ­– la prima sala da gioco virtuale con croupier dal vivo che si ispira al popolarissimo marchio Playboy ­­–, il Multi-Player Baccarat, la Roulette Multi-il Blackjack e il Casino Hold’em. Gli sviluppatori di Microgaming lavorano con i più avanzati linguaggi di programmazione, garantendo in tal modo la massima qualità in termini di realismo, grafica, esperienza di gioco e interattività. I prodotti sono supportati anche da mobile, per poter giocare in qualunque momento e in qualsiasi luogo.

Insomma, se sei un appassionato di giochi online, affidandoti a quelli realizzati da queste aziende andrai sul sicuro: in termini di divertimento, qualita di graficà e interattività, ed esperienza.